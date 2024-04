La oposición carga contra Diez por los 2,5 M€ perdidos de la UE pero no arma una moción

Los 2.568.720,4 euros del plan Edusi que tendrá que asumir en solitario el Ayuntamiento de León levantaron este miércoles a la oposición municipal contra el alcalde del PSOE. El PP y UPL coincidieron en la «gravedad» de la polémica, que obliga a que la factura se abone con fondos propios, sin la cofinanciación de la UE por no haber ejecutado los proyectos en los últimos seis años y medio, pero no alcanzó el punto para que las dos formaciones armen una moción de censura que desaloje al socialista del poder. No se aliarán, pese a que la matemática les daría, después de que los leonesistas incidieran en que sólo se plantearían este pacto ante «un hecho de gravedad institucional e inactividad reiterada y grave», y siempre con la condición de que la Alcaldía fuera para ellos.

El posicionamiento aleja la opción pese a que el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, recalcó que «el coste importante» de la pérdida de los fondos de la UE es «evidentemente un hecho grave que habla de la inactividad e ineficiencia» de Diez por no haberlo «ejecutado en tiempo y forma» en los cuatro años y medio de sus mandatos. Aunque, en el mismo análisis, el leonesista recordó que «en algún caso viene arrastrado de la anterior corporación del Partido Popular», en referencia a los dos primeros años del Edusi, que logró el equipo de gobierno de Antonio Silván en mayo de 2017 y en los que se redactaron la mayoría de los proyectos, pero sólo se promovieron por valor de 2,8 millones sobre el total de 28,1 millones de euros.

López Sendino apostilló que los 2,5 millones de proyectos que debe afrontar el Ayuntamiento de León en solitario, a los que se suman otros por valor de más de un millón de euros que ni siquiera se iniciaron, «hay que enmarcarlo, en definitiva, en la problemática de ejecución de proyectos municipales». «Desde luego no justificaría en absoluto una moción de censura que sólo tendría cabida en un hecho de gravedad institucional e inactividad reiterada y grave», insistió el edil de la oposición, quien incidió que, «por otra parte, debería conllevar el acuerdo con la otra oposición del PP con el compromiso de un alcalde leonesista, dado que quien ostenta la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento de León es UPL».

La negativa a sellar una moción de censura con el PP no derivará tampoco en un acercamiento al PSOE. Los leonesistas han abandonado las conversaciones abiertas el pasado otoño, cuando Diez intentó de nuevo, como ya había hecho tras las elecciones, que entraran en el equipo de gobierno.

La negativa a mantener la privatización del transporte público y dar a una empresa el aparcamiento de San Marcelo, dos líneas rojas de los leonesistas en su apuesta por la gestión pública, cerraron el paso. La invitación buscaba asentar la gobernabilidad, que ahora está condicionada a acuerdos constantes, como el alcanzado para los presupuestos, pero que ha tenido como reverso que UPL se alíe también con PP y Vox para torcer el brazo del PSOE, como sucedió con el bloqueo a la plaza del súper coordinador de emergencias o el intento de enmendar la moción contra la Ley de Amnistía.