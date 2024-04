Diez ve «modélico» perder 2,5 M€ del plan Edusi por no ejecutarlo al completo

Lejos de asumir la responsabilidad de haber perdido 2,5 millones de euros por no ejecutar en plazo parte de los proyectos del plan Edusi cofinanciado por la UE, el alcalde de León se jactó este jueves de que «la gestión de los fondos en esta ciudad ha sido muy importante e, incluso, modélica respecto a otras ciudades que también se han encontrado con los mismos problemas». «Nadie puede cuestionar la gran actividad y capacidad de gestión que ha tenido este Ayuntamiento», sentenció el regidor socialista.

Después de deslizar incluso que no sabía «la cantidad de memoria», tras apuntárselo desde fuera Diez minusvaloró que los «alrededor de 2,5 millones de euros» que hay que devolver «es aquello que se ha ejecutado y no se has podido certificar porque no ha habido tiempo en el plazo que Europa ha solicitado». «Todo el mundo entenderá que ha habido problemas de pandemia, problemas de suministros, problemas de ejecuciones de contratos, etcétera», justificó el alcalde de León, enrocado en su buena labor respecto a los fondos europeos, quien se extendió en que «una parte de estos proyectos son muy visibles, importantes, como la Era del Moro, los corredores verdes, el nuevo centro de las antiguas escuelas del barrio de La Inmaculada, y otros muchos», entre los que llegó a citar «el nuevo edificio del centro de empresas de base tecnológica».

No se refirió Diez a que esta obra se apunta en la lista de las que han ocasionado el agujero de los 2,5 millones de euros. Sin entrar mucho en ellos, el alcalde se despachó con el apunte de que «algunos» otros proyectos, «evidentemente, no ha dado tiempo a finalizarlos en los plazos que establece la UE». Sólo citó el regidor «como por ejemplo la ejecución de la Ronda Interior, como consecuencia de las dificultades en las expropiaciones que se están realizando, en las que se lleva cuatro años, y que han hecho que una parte de ese proyecto cofinanciado no pueda hacerse frente a ello porque no se ha podido todavía ejecutarlo».

Aunque no aclaró Diez qué otra cantidad se corresponde con los proyectos que ni siquiera se llegaron a licitar. Al contrario que en los iniciados, en los que el Ayuntamiento de León debe cubrir con fondos propios el 50% el total que le tocaba a la UE, en esas actuaciones se pierde sólo la parte de Europa porque no se harán. Entre ellos, Diez citó «algún otro que no se ejecutó, como temas de mejora y eficiencia energética en viviendas en la zona norte», un plan para la rehabilitación de 250 pisos de personas en riesgo de exclusión social para el que se presupuestaban 950.371 euros, pero que «no se llevaron a cabo porque, en el último momento, Europa decidió que no era un proyecto elegible». «Lo que tenían los Edusi eran un montón de líneas de actuación, muchísimas, unas más interesantes y otras menos», expuso.

Justificación El alcalde se amparó en los «problemas de pandemia, suministros, ejecuciones de contratos, etcétera»

Diez quiso centrar el relato en la responsabilidad del PP. Con una fecha falsa, defendió que los Edusi «se concedieron al Ayuntamiento de León en 2016, finales de 2015», pese a que se aprobaron el 22 de mayo de 2017, como atestigua el Boletín Oficial del Estado (BOE). «No me equivoco que, durante los tres primeros años, que inicialmente tenían un límite de cuatro, el PP que gobernó esta ciudad fue capaz de gestionar 28.000 euros; no está mal, es una cantidad significativa», se burló, a pesar de que sólo fueron dos años los correspondientes a los populares, que la estrategia vencía en diciembre de 2022, pero ya se contaba con la prórroga hasta final de 2023, y que el PP defiende que en su época se redactaron los proyectos y se llegaron a impulsar contratos por valor de 2,8 millones.

Argumentación Diez falseó la fecha de aprobación de los Edusi para vender que el PP tuvo tres años y no dos

Por encima de los datos, Diez insistió en que «da un poco, con respeto, la risa» que sea el PP quien critique e dude que la cantidad perdida pueda llegar a os 8,6 millones. «No obstante, los números concretos están ahí, en los informes técnicos que no elaboro yo», zanjó el alcalde.