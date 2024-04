Diez fía que la apertura del sector de Feve no puede irse mucho más de mes y medio

La obra lleva acabada más de dos semanas. Al menos, acabada conforme a lo que venía en el proyecto que se adjudicó. Los errores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que no incluyó en los pliegos la correcta delimitación de los centros de transformación eléctrica, hacen que la urbanización de la estación de Feve se mantenga cerrada. Aunque, como comprometió el alcalde, José Antonio Diez, después de reunirse este lunes «con los técnicos por este tema, la cosa va bastante bien». «No puedo decir si 15 días o un mes, o un mes y medio, pero no podemos irnos mucho más tiempo», comprometió.

Diez recalcó que el Ayuntamiento de León está «en contacto, como no puede ser de otra manera, con Adif y, por supuesto, con la empresa adjudicataria de la obra de urbanización para intentar que lo antes posible se pueda realizar la apertura». «Yo tengo la percepción de que en poco tiempo, en cuanto se culminen y se rematen al 100% las obras, podremos dar servicio con esta nueva urbanización del centro», porfió el regidor socialista, quien insistió en que «es muy importante no sólo desde el punto de vista estético, sino también funcional de la movilidad».

El apunte se remite a la inclusión en el mapa urbano con dos nuevas calles: la prolongación de Bilbao para conectar con Padre Isla y la interior, que irá desde la puerta de la estación hasta Ramón y Cajal, que hará que cambie el sentido de circulación actual de Renueva. Pero ni los viales, ni las zonas verdes, ni el parque que hay en centro del sector podrán inaugurarse hasta que se solventen «algunas deficiencias o problemas que había respecto al tema eléctrico, que fue una de las cuestiones que está generando más problemas a la hora de poder dar apertura».

Los problemas sobre los que no abundó Diez se deben a que el proyecto redactado por Ineco, la empresa estatal de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no contemplaba las parcelas precisas para la instalación de los centros de transformación eléctrica que regulan el suministro a la iluminación pública, la regulación de los semáforos que ya están instalados y las parcelas de las futuras viviendas. La necesidad de encajar estos equipamientos, que tienen unas dimensiones tipo establecidas por Iberdrola, obliga a que el Adif tenga que aprobar un nuevo modificado para incluirlos. No se trata sólo de un trámite administrativo, sino que se sustenta en la entrada de medio millón de euros más de presupuesto, a mayores de los 2.809.796,44 euros en los que se cerró la adjudicación del proyecto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada Dragados y Tecsa, que todavía esperan que se formalice el modificado anterior, cifrado en cerca de 400.000 euros, con los anteriores imprevistos que aparecieron nada más entrar las máquinas en julio de 2022 y paralizaron los trabajos durante casi un año.

Sin entrar en valoraciones ni críticas hacia Adif, Diez se limitó a recordar que «para la apertura el Ayuntamiento de León debe hacer una recepción de la obra», a partir de la cual la urbanización pasa a titularidad «municipal», con las consiguientes obligaciones de mantenimiento de los espacios públicos. «Vamos a intentar acordarlo porque no tiene sentido tener esa zona del centro de la ciudad totalmente urbanizada y disponible», expuso el alcalde, quien admitió que el problema eléctrico «es importante». La solución puede hallar una vía en que «hay un único propietario, que es Adif, y nadie va a estar más interesado en culminar esa actuación porque querrán ponerlo en uso y en valor», gracias a las cinco parcelas que podrán vender para que se construyan 142 viviendas. «Vamos a ver si con estas conversaciones podemos agilizarlo un poco más de lo que inicialmente se anunció o se preveía», dejó caer el regidor, en referencia a que los mejores pronósticos emplazaban el estreno para otoño o final de año.