El 1 de mayo clama para no llegar al pleno empleo «por el atajo de la despoblación»

Alrededor de 1.500 personas secundaron ayer en León la manifestación del 1 de mayo, que se ha convertido en una defensa de la democracia argumentada bajo los mismos axiomas esgrimidos por el presidente del Gobierno para justificar su continuidad.

Los líderes políticos y sindicales de corte progresista de la ciudad reivindicaron la igualdad de género y la necesidad de alcanzar el pleno empleo, «pero no por la vía de la despoblación que es lo que están consiguiendo las políticas de Mariano Veganzones y de la Junta», protestó Enrique Reguero (UGT).

Abrió el turno de intervenciones, Elena Blasco, secretaria provincial de Comisiones Obreras: «Tenemos que decir qué tipo de democracia queremos. Esta decisión del presidente tiene que traer una serie de reformas y un beneficio para el conjunto de la sociedad. Hay que buscar un empleo con igualdad y con calidad. No se trata de reivindicar algo en un día, sino que va a ser constantemente porque la situación de la provincia hace necesario que sea así».

Reguero pidió la defensa de la libertad y de la democracia. «Es un buen día para la reivindicación y para frenar a esa extrema derecha que tanto daño está provocando, dinamitando el diálogo social en la comunidad de Castilla y León, no así en la provincia, donde estamos trabajando con los ayuntamientos de León y de San Andrés del Rabanedo y con la Diputación para fortalecer un diálogo social que sea positivo para los sectores más desprotegidos de la provincia. Hay que reivindicar el pleno empleo, pero que no llegue por la vía de la despoblación cuando se jubilen los mayores que están trabajando y los jóvenes que se van abandonen la provincia».

El alcalde de León, José Antonio, Diez, glosó los logros sociales y los avances que se han conseguido, «pero también es un día en defensa de la democracia y de los valores democráticos. Estamos en un país en el que es muy importante remarcar que lo que hemos conseguido no está plenamente consolidado y hay que trabajar día a día, no podemos relajarnos porque hay agentes de diferentes sectores que no buscan la estabilidad ni el fortalecimiento de la democracia».

Por su parte, el secretario provincial del Partido Socialista, Javier Alfonso Cendón, lanzó dos mensajes claros: « por una parte de que defender la democracia y por otra los derechos laborales. La democracia ha estado cuestionada por fuerzas políticas que dejan en el aire muchos de los avances que hemos logrado durante muchos años. Los bulos y las mentiras no pueden triunfar, son muy peligrosas y lo que tiene que triunfar son los derechos. Ese es el argumento bajo el que vamos a trabajar en el PSOE. Estamos ante grandes cambios en esta sociedad, con la digitalización y con la inteligencia artificial y se están llevando a cabo avances que necesitan modificaciones de la legislación para adaptarlos al mercado laboral y defender los derechos de los trabajadores. Los derechos que hemos conseguido no son seguros y no son para siempre».

Curiosidades En el anecdotario, el dron de la Policía Local que vigilaba la concentración cayó víctima del viento

La traca inaugural dio la salida a la manifestación de la capital. RAMIRO