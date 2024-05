El inspector jefe de policía de Astorga, Pablo Martínez, padre de Triana Martínez y esposo de Montserrat Gómez, habló el día del suceso con su hija. Después recibió la llamada de una inspectora de Policía de Astorga que le advirtió de lo que había pasado con Isabel Carrasco. «Al cabo de un momento recibí la llamada de mi hija porque estaban identificándola, pero se me cortó la llamada. Oí que decía ‘Mi padre es compañero vuestro’ y después me enteré de que habían detenido a mi mujer y a mi hija. Se me cayó el alma a los pies».RAMIRO