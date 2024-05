Raúl de la Hoz: “Pediremos en Bruselas igualar el Corredor Atlántico al Mediterráneo”

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato popular por Castilla y León a las elecciones europeas, Raúl de la Hoz, mantiene en León un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio para abordar cuestiones como la agricultura, las infraestructuras o los fondos comunitarios.

“El PSOE debe dar explicaciones porque Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, es la enemiga del campo y los ganaderos leoneses”, ha dicho el popular en relación a la líder de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 7 de junio.

De la Hoz ha cuestionado la actitud del Gobierno porque el Corredor Mediterráneo “avanza y el Atlántico está a la espera de que al Gobierno le venga a bien presentar el plan director que debería haber presentado en octubre y aún no se sabe qué será de las grandes infraestructuras que necesita León para ponerse a la vanguardia”, a lo que añadió no entender por qué “la Ruta de la Plata no está en la planificación de las infraestructuras”. “Pediremos en Bruselas que iguale el Corredor Atlántico al Mediterráneo”.

En relación a los fondos europeos, De la Hoz exige al Gobierno que dé protagonismo a las comunidades autónomas y a los empresarios para la gestión de estas ayudas en las que también deben participar los empresarios para impulsar la economía. “Los fondos son una extraordinaria oportunidad que Pedro Sánchez está dilapidando”.

“Con los empresarios hablaremos de economía y cómo desde Europa se pueden suplir las carencias de un Gobierno que tiene olvidada a la provincia de León”, sentencia De la Hoz, quien precisa que el objetivo de los diferentes actos de campaña “es mirar a los ojos a los ciudadanos, porque el PSOE sólo están generando crisis diplomáticas para tapar a su socio Sumar, la corrupción y la Aministía”.