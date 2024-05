Salario y horarios espantan a trabajadores para 18 sectores que no cubren su demanda

Publicado por maría j. muñiz León Verificado por Creado: Actualizado:

Las condiciones laborales, sobre todo en lo que se refiere a los salarios y las jornadas y horarios de trabajo, espantan a las personas que buscan un empleo en León, pero se niegan a aceptar las reglas de funcionamiento establecidas en determinados sectores. Existe por otro lado una ‘escasez de talento’, si el problema se mira desde el lado de las empresas. Una falta de competencias tanto técnicas y digitales como personales; además de una ausencia de experiencia que les incapacita para cubrir los empleos que se ofertan. En general, León se enfrenta a un horizonte de falta de relevo generacional en una veintena de sectores de actividad estratégicos, pero que resultan cada vez menos atractivos para los jóvenes, y tienen dificultades crecientes para poder contratar a trabajadores. Al menos a aquellos que consideran adecuados.

Los empleos que cuentan en la provincia con mayor oferta, pero también con una cifra muy abultada de vacantes que no son capaces de cubrir, abarcan las principales actividades productivas de León, y también los servicios básicos a los ciudadanos. Son las siguientes, por orden de mayor demanda: albañiles, camareros, trabajadores de cuidados personales a domicilio, enfermeros no especializados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, cocineros, conductores de camiones, médicos de familia, cuidadores de personas en servicios de salud, ayudantes de cocina, vendedores en tiendas, mecánicos de vehículos, peones de construcción de edificios, mecánicos agrícolas e industriales, fontaneros, enfermeros especializados, auxiliares de enfermería en Atención Primaria y programadores y diseñadores de páginas web.

Una lista que es el resultado de una encuesta realizada por el Servicio Público de Empleo (Sepe) entre diferentes «expertos provinciales conocedores de la actividad económica y el mercado laboral». Son las asociaciones empresariales y sindicales, las empresas, las agencias privadas de colocación y los técnicos públicos de empleo quienes han colaborado en este informe, que tiene como objetivo conocer el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo en la provincia. Y pretende ahondar en sus causas, porque las dificultades para cubrir las vacantes de empleo y la falta de coincidencia entre los puestos de trabajo que ofertan las empresas y la escasez de demandantes con los perfiles y competencias necesarios para cubrirlas es una preocupación creciente. Y una realidad especialmente acuciante en provincias como León, donde buena parte de la fuerza laboral joven emigra.

Y no es sólo un problema de formación o capacidades. Es, sobre todo, un reto ya que estas actividades básicas no se cubren porque sus condiciones no son atractivas para los jóvenes. Y ahí se vuelcan los análisis, aunque sin solución en la práctica por el momento.

Las causas

En el caso de las ocupaciones con más puestos vacantes que no pueden cubrir en León destaca la falta de candidatos sobre todo en las actividades sanitarias, médicos y enfermeros; pero también en la hostelería y entre los albañiles. Curiosamente, también afecta a los informáticos.

Y las condiciones laborales (salarios y horarios fundamentalmente) desincentivan sobre todo a los camareros, cocineros, enfermeros e informáticos.

Las empresas rechazan la contratación por falta de competencias para desarrollar los trabajos sobre todo en el caso de quienes tienen que cuidar a personas a domicilio o prestar asistencia de salud; junto con los mecánicos de maquinaria.

El informe destaca el lastre que supone este desajuste no sólo para el mercado laboral, sino para la actividad económica. Y señala entre los «sectores que parecen menos atractivos por sus condiciones» a la hostelería, la construcción y la logística.

Los agentes sociales apuntan directamente a cocineros y camareros como los asalariados con mayor dificultad para cubrir las plazas que se ofertan; seguidos de los conductores de camiones y los albañiles. Pero aparecen también otros trabajos: limpieza, ingenieros industriales, soldadores y mecánicos, sanitarios, comerciales,...

El desacuerdo sobre las condiciones laborales es el más problemático, pero también la «falta de candidatos con un perfil adecuado». Como los ingenieros, sobre todo mecánicos. O directamente la falta de candidatos en los puestos sanitarios.

En construcción se rechaza sobre todo por falta de experiencia: no encuentra a electricistas, encofradores, operarios de maquinaria, fontaneros y albañiles que ya sepan hacer su trabajo. Ni chapistas ni soldadores. Aquí el problema del relevo generacional es acuciante.

Competencia técnica, digital,... y personal La falta de competencias impide que se cubran los puestos de trabajo que se ofertan en un buen número de empresas de la provincia, pero no todas tienen que ver con la formación. Empresas, sindicatos y agencias ponen el acento también en «la falta de competencias personales». Entre las que destacan la flexibilidad o adaptación a los cambios, la responsabilidad y el compromiso, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la atención al público.

La ausencia de competencias técnicas afecta sobre todo a trabajadores de industria y construcción, junto a los conductores de camiones. Aunque los empleadores demandan también mayores competencias digitales, una falta de adaptación entre empleadores y candidatos a trabajar que afecta de manera especial a los diseñadores de bases de datos, analistas y diseñadores de software, programadores informáticos o analistas de sistemas. Y otra carencia histórica que lastra buena parte de los empleos turísticos y parece que no se supera: la carencia de conocimientos de otros idiomas.

