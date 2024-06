El último verano de las ‘cutrerrazas’ covid

MaríaMaría Fuentes

Cuando no se pueda en acera, sin simultanear y con camarero

Se podrán «autorizar terrazas en calzada, previo informe técnico, cuando no exista posibilidad material de disponer 4 veladores en la acera garantizando el itinerario peatonal, pero no se podrán simultanear». No podrán «invadir en ningún caso carriles de circulación» y tendrán que tener servicio de camarero.