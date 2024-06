Cendón: «Las empresas no han ganado nunca tanto dinero como ahora»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Javier Alfonso Cendón puso el foco de Europa en León. En el Filandón, de Diario de León y la 8 León, habló de la luz de los fondos europeos que gestiona el Gobierno de Sánchez frente a «la derecha y la ultraderecha, que está nerviosa porque va a perder las elecciones y por el modelo de éxito económico».

Elecciones

c «La gente está involucrada para frenar a la derecha». «La gente está involucrada en el proceso, porque ha entendido lo que se juega la sociedad en estas elecciones Europeas, lo que se juega León, España y Europa. Se trata de frenar a la derecha y a la extrema derecha. Las sensaciones son positivas a estas alturas de la campaña».

Fondos europeos

«Son relevantes para modernizar y desarrollar León». «Con la interlocución del Gobierno en Europa se han logrado fondos relevantes para modernizar España, para modernizar León, a través del 5G en las áreas rurales, la cobertura; también el uso que se le dio a los fondos para ayudar a los autónomos y a las empresas con los Erte que enjugaron la situación económica y laboral por la crisis de la pandemia; ayudas de más de 130 millones de euros; o en el Incibe, que es el cuarto receptor nacional de estos fondos.

Modelo social

«Parece que les gustaba más el rescate a los bancos». «Hay que tener en cuenta el éxito de este modelo de gestión, que pasa por 160.000 millones movilizados en modernización, y en crecimiento y desarrollo, que contrasta con aquella época de los hombres de negro; son dos formas de gestión, y la del PSOE es el progreso. A ver si ahora molesta esta recepción de fondos y no molestaba cuando se empleó para el rescate de los bancos. A ver si se aclaran PP y Vox. Lo que pasa es que están nerviosos porque el modelo socialista, el del PSOE y la socialdemocracia, empuja el desarrollo para León».

Teresa y el lobo

«Eso es una gran mentira del Partido Popular». El secretario socialista rebate la idea de que en León no ha gustado demasiado la gestión de la ministra Teresa Ribera, ahora candidata del PSOE a Estrasburgo. La transición, el medio ambiente, el lobo... «Eso es una gran mentira del PP, y de Suárez-Quiñones, porque la Junta no quiere pagar los daños del lobo; la Junta lo que tiene que hacer es lo que hacen otras autonomías, y atender a los ganaderos. Lo que es triste es que el PP y Vox lo utilicen como lema de campaña. A mí, los ganaderos me dicen que el PP no colabora nada.

Modelo económico

«Convocan un congreso ultra porque están nerviosos». «Convocan en España a todos los ultras del mundo, porque ven que el estado del bienestar que defiende este Gobierno es un modelo de éxito, y con el sistema de ayudas crece la economía, Nunca las empresas han ganado tanto dinero como ahora. Están nerviosos porque las elecciones la va a ganar el PSOE».

Infraestructuras

«Torneros es un compromiso del Gobierno y se va a hacer». Tema de futuro. «Torneros es un compromiso del Gobierno de España y se va a desarrollar; el presupuesto de 2025 garantizará ese futuro. Está a expensas de urbanizarse. Igual que el Corredor Atlántico, clave para el desarrollo del polo logístico de León, en torno a Villadangos, Torneros, y el Cetile. El Gobierno impulsó el ramal ferroviario de Villadangos. El PSOE es el único partido que ha hecho algo por la Ruta de la Plata».

Polémica con Tudanca

«Yo no voy a ser el secretario del PSOE de Castilla y León». Las elecciones soslayan el rifirrafe orgánico con el líder del PSOE autonómico. «Yo no voy a ser secretario del PSOE de Castilla y León. Y Tudanca será el que decide si quiere volver a presentarse; y si es así, si los afiliados le apoyan. Desde el PSOE de León defendemos a León. Desconozco si el relevo de Nuria Rubio en la portavocía de las Cortes fue por la relación del PSOE autonómico y el de León.

Fiesta de León

«León no está identificado con Villalar, la propuesta tendrá apoyo». «La fiesta del 18 de abril es clave para León; León no está identificado con Villalar; y esa propuesta va a tener apoyo mayoritario».

La mujer del presidente

«Todo es fruto de las mentiras y los bulos». Casi a la vera de Sánchez en el Congreso, Cendón analiza el caso Begoña Gómez. «Mi total apoyo al presidente y a su familia por este asunto, fruto de los bulos de la derecha y la extrema derecha, que no se les ha pasado el berrinche de las elecciones de julio; están nerviosos porque van a perder estas elecciones. Y parece todo obra de bulos de tabloides y pseudomedios que lo infectan todo de mentiras y bulos. Hay que poner diques de contención para priorizar la política».

