Óscar Puente "entiende y respeta" la moción para emancipar a León de Castilla y adelanta la respuesta del Gobierno: "A veces el camino se hace andando"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible -también exalcalde de Valladolid-, ha asegurado "entender y respetar" la moción aprobada este martes en la Diputación de León para pedir a la Junta y el Gobierno central la creación de la autonomía de la Región Leonesa con Zamora y Salamanca.

Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, resultan incendiarias cuando expresa ampliamente lo que opina sobre León y los leoneses, y sobre todo cuando asume que se trata de la provincia más perjudicada socioeconómicamente en la actualidad y que merece otro trato.

"Tengo muy buena relación con los leoneses, son mis vecinos y tengo muchos amigos allí. León es una tierra que necesita mucha ayuda. Sostengo que León es la provincia con la peor situación estructural: cae la población a plomo, ha perdido mucha actividad, mientras que ha ayudado mucho a la historia con la minería y no ha encontrado recursos alternativos para solventar sus crisis. León es una tierra que merece especial atención", repitió.

El periodista Carlos Alsina entra en materia y preguntó al ministro por lo sucedido este martes en la Diputación Provincial de León, donde el Pleno aprobaba una moción para pedir la Región Leonesa con el apoyo del PSOE y de UPL. "Yo prefiero llamarlo emancipación", matizó Alsina. "¿El PSOE nacional tiene posición, o tiene una en Valladolid, otra en León...?".

"Mira a quién haces esta pregunta", le responde Puente entre risas. "Soy exalcalde de Valladolid y bestia negra del leonesismo. Esa es la posición del PSOE leonés. Hay que entender que Castilla y León es una autonomía que se crea con esa configuración. No hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadnía. Los leoneses nunca han asumido su pertenencia a esa comunidad. Hasta el punto de que somos una autonomía que tenemos una fiesta y no la celebramos juntos. Desde el PSOE de León se propuso celebrar dos días y la gente se enfadó conmigo por decir que no me parecía mala idea. Hay que buscar fórmulas de encaje para que se sientan más a gusto. Y eso no se produce. Yo lo respeto".

Ante la cuestión de si es partidario de cambiar lo que hay, Óscar Puente le pide al periodista que no le haga una pregunta tan delicada. Pero la responde. "Toda regla general tiene excepciones. Y en este caso tengo el lomo suficientemente zurrado. Lo respeto y lo entiendo, fíjate si estoy yendo lejos". "Pero no lo comparte", insistió Alsina.

"No van por ahí los tiros -dice Puente-. Castilla y León lleva 40 años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no funciona, esta es la realidad. Me duele porque tampoco lo entiendo muy bien: no creo que vaya a cambiar la vida de los leoneses, pero ellos lo creen. Creen que están siendo perjudicados, pero con las cifras en la mano no es cierto. Quizá necesitan políticos locales con mejores ideas, pero es lo que hay".

"Sería muy interesante una conv ersación entre Puente y Diez, alcalde de León", le propone Alsina. "Ya hemos tenido muchas, y algunas no muy amistosas, al menos por su parte. Yo soy bastante más condescendiente".

Y la pregunta más importante para el final: "Entiendo que si va para adelante esa moción, el Gobierno tendrá que tener una posición". Óscar Puente fue muy claro y tajante: "A ver, el camino a veces se hace andando".

El ministro, ayer martes, reconocía en otra entrevista, en este caso en Hora Veintipico, en el programa de Héctor de Miguel en la Cadena SER, que la comunidad autónoma de Castilla y de León "no se la creen ni los propios castellanos ni leoneses".