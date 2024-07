El PP reclama a Diez que no renuncie a completar el Palacio de Congresos

La conversión, al menos por el momento, del proyecto del Palacio de Congresos en tan sólo un espacio al aire libre para eventos entre los muros de la vieja Azucarera Santa Elvira alertó este martes al PP. Los populares avisaron de que, «a diferencia del alcalde» socialista, José Antonio Diez», quien «en febrero de 2023 afirmaba que no era prioritario», su formación sí cree que «esta es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico de León y también para el desarrollo urbanístico del oeste de la ciudad». «Por tanto, de ningún modo vamos a apoyar ninguna actuación o decisión que implique la no ejecución futura», avisaron en un comunicado enviado a este medio.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León insistió en que no pueden «entender que, después de gastar cientos de miles de euros en alquileres de estabilizadores, después de gastar decenas de millones de euros de fondos europeos en actuaciones perfectamente prescindibles, León no tenga un espacio congresual con el aforo y los medios técnicos propios de una ciudad del siglo XXI». «León es una ciudad muy atractiva para la realización de congresos, está a dos horas en AVE de Madrid, pero cada año perdemos decenas de este tipo de eventos, con su impacto económico positivo, por no tener un espacio adecuado para ello», apuntaron los populares.

Desde su papel en la oposición municipal, los populares del consistorio de la capital leonesa recalcaron que «los leoneses tienen que saber que en noviembre de 2018, con un gobierno del PP en el Ayuntamiento, había conversaciones muy avanzadas entre la Junta, el Ayuntamiento y el Ministerio, ya del PSOE, para desmontar los estabilizadores y completar la envolvente y cubierta» de la azucarera Santa Elvira.

Aunque todavía tuvieron por delante seis meses antes de las elecciones, además del mandato entero por detrás y el anterior en los que gobernaron, los populares se centraron en que «desde entonces han pasado cinco años del señor Diez en el gobierno del Ayuntamiento, se han aprobado dos mociones por unanimidad en el año 2022 promovidas por la oposición para avanzar en la envolvente y cubierta que el alcalde ha dejado en el olvido y se ha realizado un gasto de más de 700.000 euros en alquileres de los estabilizadores» de la fachada de la Azucarera Santa Elvira. «Y en este tiempo, el señor Diez no ha movido un papel ni ha hecho una sola gestión con otras administraciones, que es su obligación», señalaron desde el grupo municipal del PP, que en su etapa en la Alcaldía manejó el mismo proyecto de cerramiento transitorio que se hará a falta de más fondos para poder completar la infraestructura como la definió el arquitecto francés Dominique Perrault.

A la espera de que se adjudique el proyecto en las próximas semana, con el objetivo de que las obras del cerramiento pero sin cubierta para crear el espacio al aire libre estén terminadas a finales de 2025, los populares insistieron en centrar sus críticas en el alcalde socialista por su «desidia».