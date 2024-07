Gordoncillo, Valencia de Don Juan y Velilla coinciden: "La cultura mueve la economía"

El IV Congreso de Turismo Diario de León retomaba esta tarde de lunes su marcha con una mesa redonda sobre la influencia del Turismo Cultural en la provincia. En ella participaron el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco; el administrador del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (Mitle) de Valencia de Don Juan, Pedro Manuel Pérez, y también el presidente de la Asociación Toros y Guirrios de Velilla de la Reina, Emiliano Blanco. Todos coincidieron en el hecho de que la cultura mueve la economía y máxime se ve necesaria en municipios pequeños en los que trabajan y se mueven a diario.

URBANO SECO, ALCALDE DE GORDONCILLO

En la mesa de debate, dirigida por María Carnero, periodista de Diario de León, el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco, dijo que, en efecto, "la cultura mueve la economía". Considera que es difícil hablar de desarrollo en el rural si no está presente la cultura. A partir de ahí, llevan tres décadas trabajando en la misma línea. Se refirió al proyecto nuevo llamado "Desplegándonos", tomando como elemento fundamental el Filandón, con participación de niños y niñas, adolescentes y ancianos. Hablan de sus experiencias vitales y se alude al vocabulario local y universal.

"Se trata de recuperar todo lo que tiene que ver con contar, olvidándose de las nuevas tecnologías. La idea es que los niños aprendan a contar y escuchar. Es un proyecto muy interesante y es el segundo año", dijo Urbano Seco.

También habló del teatro bajo tierra, dentro de las bodegas, que va por el cuarto año que se celebra. "Una iniciativa para contar algo entre muy pocos. De ahí nació el lugar para hacer visibles las bodegas de toda la zona de Gordoncillo, el sur de León", señaló.

Puso de manifiesto que habrá actuaciones en cinco municipios desde agosto y destacó que las actividades deben estar pensadas desde el conocimiento. "Detrás de un museo o actividades culturales estamos obligados a apostar por el hecho de que tiene que estar detrás profesionales. Eso es un factor base para que las actividades culturales tengan conexión con la sociedad. A partir de ahí, una asociación cultural casi siempre tiene en su dirección a personas de la cultura. Pero tiene que tener profesionales. Si hay formación y profesionalidad el éxito está garantizado", manifestaba. También cree Urbano que es fundamental hacer partícipe a la población, comprometer a la gente con lo que se hace en su territorio, hacer visible lo que se tiene. "Es un trabajo permanente, sostenible en el tiempo", dijo.

El alcalde señala que eesde el Museo se ha creado la base de la programación cultural. Aludió al edificio de la fábrica de harinas, casi abandonada, en el que se puso el ojo como elemento de patrimonio a recuperar. Explicó que, de 1999 a 2004 se entró dinámica de compra. Luego, se compró con un proyecto encima de la mesa y esas convicciones le llevaron a salir de las fronteras locales. "En Europa hay líneas de ayudas y en 7 años conseguimos que la UE apostara por el proyecto, y en el 2010-11 fue la mayor ayuda de Castilla y León a este edificio de patrimonio, medio millón de euros", resaltó.

También dijo que si la iniciativa está ligada al proyecto cultural se evita que se pierdan, como está pasando con algunas bodegas del sur de León, que se van a la ruina porque no se usan y no hay proyectos que conjunten la defensa de las bodegas. "Es necesario que haya ayudas importantes para que el propietario no las cierren y se acabe la historia de siglos. Pero estamos entrando una dinámica de que la bodega es un elemento más a preservar. Es un patrimonio que no podemos permitir que se pierda", remarcó.

De igual forma se refirió al hecho de que los talleres que se desarrollan siempre tienen que ver con el aprendizaje de recuperar la tradición, con la implicación de la población más joven. "La identidad de su territorio es clave y hay mucha implicación de fuera, de padres que vienen con sus hijos. Participan también los colegios, con visitas de niños de la provincia de Valladolid. Esto creó una dinámica, pero después cambió la política y no hemos podido retomarlo. Con los niños es una inversión de futuro", dijo.

En cuanto a las subvenciones señaló que hay ayudas, pero no lo suficiente para proyectos grandes. Es necesario contar con un profesional para vestir los proyectos y que coincida con la filosofía de las convocatorias, especialmente con en Europa.

PEDRO MANUEL PÉREZ, MUSEO DE LA INDUMENTARIA

Por su parte, Pedro Manuel Pérez, del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa de Valencia de Don Juan, puso de manifiesto que hay eventos que se repiten por muchos lugares, como las ferias del vino, y por eso es necesario diferenciarse. "Es complicado, pero al final influye la experiencia, como la de Gordoncillo o Valencia de Don Juan. Lo ideal es analizar en cada actividad qué tipo de turismo viene, qué demanda, e intentar que si se repite, buscar mejorarlo o corregir cualquier problema en la actividad anterior. En Valencia de Don Juan hay ferias, como la de artesanía que tienen 23 años y en las ferias nuevas estamos experimentando, sabiendo que es necesario ofrecer algo diferenciado", remarcó Pérez.

También dijo que desde el punto de vista del patrimonio, con el que tiene que ver mucho el turismo cultural, los museos son esenciales, con sus colecciones, relacionadas con temas de antropología. "Los recursos son escasos y para que lleguen a un fin adecuado es necesario diferenciarse. En Valencia hay dos colecciones, una de carácter arqueológico, pero el de Valencia está relacionado con el castillo y muestra la historia de la población. Y otra, sobre indumentaria tradicional. Se ha conservado patrimonio etnográfico y lo que tenemos que hacer es, en vez de ir a museos generalistas, ir a pequeños nichos de la etnografía. En Valencia nos hemos dedicado al estudio de indumentaria tradicional", explicó.

Pedro Manuel Pérez resaltó que es un esfuerzo enorme para un municipio pequeño, con un museo y una tipología tan peculiar como son los textiles. "Estamos en un momento muy interesante, con un cambio de ubicación, con un proyecto para adecuar el espacio actual de la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha adquirido un edificio del Palacio de Ordiz y se pensó ubicar en él el Museo de Indumentaria. Son proyectos que no coincidirán en el tiempo la finalización de cada uno", explicó. Cuentan con 4.300 piezas de indumentaria textil tradicional, joyería y de moda histórica. Ahora intentan ampliar el proyecto y han aumentado mucho las visitas.

También dijo que es necesario tener una planificación sabiendo lo qué tienes y usarlo para la promoción turística. En el caso de Valencia de Don Juan lo tienen bien definido y ahora están en el proceso de difusión. Dentro de las actividades museística señaló que implican a los más pequeños, para acercarlos al museo. "Los museos son parte de su patrimonio y es satisfactorio ver que los niños se interesan y participan. Esa gente será la que luego trasmita a sus hijos el pasado y el presente", manifestó.

En cuanto a las ayudas las reciben de las administraciones, pero no toda la necesaria para la conservación y la explotación turística de ese patrimonio. "En el caso del Museo de la Indumentaria lo ideal sería llegar a un acuerdo con Diputación para el tema de mantenimiento. Cuando sueñas a lo grande es necesario financiación. Y lo bueno es cuando hay políticos que creen en los proyectos y pelean por ellos. Es vital que creen en ellos", concluyó.

EMILIANO BLANCO, TOROS Y GUIRRIOS DE BELILLA

En la mesa redonda, Emiliano Blanco, presidente de la Asociación Toros y Guirriosde Velilla de la Reina, se centró en la importancia de las asociaciones culturales sobre el Antruejo. Dijo que en un edificio municipal se han recreado los personajes de las principales mascaradas de la provincia de León y ya se pueden visitar. Llevan tres años realizando unas jornadas dedicadas a las mascaradas leonesas y este año será del 25 al 28 de julio, con conferencias y ponencias sobre mascaradas. También disponen de una exposición permanente y reúnen máscaras leonesas de madera antiguas de la provincia, de las pocas que hay. También habló de la exhibición de un grupo de Pombriego, que pondrá la música este año relacionada con el Antruejo.

"No se busca tanto atraer turismo, sino la participación de los vecinos que van en verano. Es por donde medimos el éxito de las actividades", dijo Emiliano Blanco. Destacó la importancia de las asociaciones culturales y su trabajo, que son los que mueven la vida cultural de los pueblos. Habló del Museo de la Máscara Ibérica de Velilla, asociado a una celebración viva, no sólo con piezas que se puedan ver. Dijo que hay poco material elaborado y este año han querido desarrollar el tema de las máscaras de madera antigua. Había una tipología de máscaras leonesa y entorno a estas máscaras han intentado recuperar la artesanía de elaboración de ellas. Se ha perdido esa tradición artesana. Conocen técnicas y con ello, tres o cuatro artesanos harán un taller de máscaras artesanas.

Emiliano Seco destacó la importancia de la implicación de los niños y la buena disposición de la gente de los pueblos. Aludió igualmente a las ayudas públicas y dijo que son muy importantes. También planteó la necesidad de una red de museos provinciales para ver si se pudiera costear la musealización.