Petronila Aller: «A los jóvenes les gusta saber de la vida de antes»

Petronila es una anfitriona experimentada. Antes de la pandemia del Covid ya había acogido a estudiantes y a día de hoy sigue apuntada a esta iniciativa, la cual le parece «muy bonita. Así convives con alguien joven» aunque también aclara que «yo estaba sola en casa, aunque no me importaba, pero al acoger a generaciones más jóvenes, diferentes, aprendes mucho. Yo de ellos y ellos de mí, pues a mis 79 años tengo la mente muy abierta». Nila, como todos la conocen, relata que ha tenido suerte con todos los jóvenes con los que ha convivido, y que Joseba le preguntaba cómo era su vida cuando ella tenía su misma edad. «Era muy interesado, me preguntaba por cuando yo tenía 24 años. A los jóvenes le gusta saber acerca de la vida de antes. Yo a esa edad ya estaba casada y con hijos, que era para lo que te preparaban antes. Te enseñaban a planchar, fregar... a ser una buena ama de casa. Ahora en eso estamos en igualdad de condiciones, las tareas del hogar las hacen tanto chicas como chicos». A su vez, declara estar encantada viviendo «la época de ahora», ya que a ella de joven le tocó la «época de dictadura y maridos machistas». También explica que, fuera del hogar, Mabel García, la coordinadora del programa en la Universidad, organiza eventos de convivencia, como visitas guiadas a museos y clubes de lectura, y que a ella le encanta apuntarse a esas jornadas. A su vez, Nila señala que, aunque aprenda y avance con la tecnología y los móviles, «de los jóvenes se aprende muchísimo». Sobre acoger nuevamente a un estudiante, en este caso a Joseba, Nila aclara que la adaptación fue muy fácil, y que el programa tiene un contrato con pautas, pero que en su casa no. «Ya son suficientemente mayores», aclara entre risas. Nila está encantada con que Joseba viva en su casa y que vaya a repetir la experiencia el año que viene, ya que sólo tiene elogios para él, pues describe que es «buen estudiante, respetuoso, muy educado. Siempre me avisa si llegará más tarde a casa». Aunque Nila sabe que, llegado el momento, Joseba podría abandonar el nido. Y a pesar de que guardan contacto, ella defiende que «la gente joven tiene que vivir, ahora que no tienen los problemas y la responsabilidad es de los adultos».