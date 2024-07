Soledad Candanedo: «Ella es muy trabajadora, sacó buenas notas»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Soledad Candanedo, a la que llaman Sole, convivió este curso con Gabriela, una estudiante que cursó el Máster de Riesgos Naturales. Al preguntarle por el Programa de Convivencia Intergeneracional, dice entre risas que Mabel García, la coordinadora, ·es la culpable de que me apuntase». Y todos son elogios para Gabriela, a la que alaba diciendo que «yo la he visto trabajar, es muy trabajadora, ha sacado muy buenas notas», señala tras la graduación de su compañera. «La despedida ha sido dura porque nos hemos entendido muy bien. Hemos estado conviviendo este año», porque la adaptación «no ha sido difícil, aunque al principio tienes tus reticencias». Sin embargo, Soledad no sabe si volverá a apuntarse al Programa de Acercamiento Intergeneracional, porque le da «miedo» conocer a un estudiante nuevo y que no sea como Gabriela. «No sé si me volveré a apuntar. Ni sí ni no», comenta.