San Andrés retoma la RPT que reorganizará los 300 empleos y colea desde 2001

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

La reivindicada Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que debe reorganizar los 300 recursos humanos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, coge de nuevo impulso tras negociarse durante 22 años con los sindicatos. Un largo camino en el que se han producido avances y retrocesos y que ha implicado a tres alcaldes y cinco concejales de Personal.

El mayor hito se produjo en marzo de 2023 cuando la relación de puestos llegó a plasmarse en un documento que fijaba la estructura del personal de los diferentes servicios municipales, pero sin sacar adelante la estabilización de empleo de los 107 interinos. Y es precisamente esa redacción la que el nuevo equipo de Gobierno de UPL retoma con la empresa adjudicataria Trivileón S.L.P. para intentar culminar un proceso que arrancó en 2001, cuando se aprobó el primer contrato para elaborar una RPT, aunque fue infructuoso y volvió a adjudicar a diferentes empresas en 2010, 2012 y la que hasta el momento es definitiva, en 2017 por 47.000 euros.

La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, se sentó con esta compañía hace unas semanas para intentar poner la guinda a un documento clave, del que el Ayuntamiento de San Andrés debería disponer desde 1984, y que se basa en unos criterios técnicos objetivos sobre los que se asienta la gestión de los recursos humanos.

Una radiografía que no tiene en consideración a la persona que ocupa la plaza de trabajo, sino al puesto en sí, es decir, las labores que se deben realizar y no tanto quién las ejerce. La estructura de la RPT que se ha elaborado hasta ahora se centra en fichas exhaustivas en las que se incluye información como el complemento de destino o el específico, el tipo de puesto (singularizado, indistintamente si es personal eventual o funcionario o no singularizado) y la forma de provisión (libre designación o concurso).

De modo que después de varios intentos por distintos equipos de gobierno por medio de cuatro empresas, el PSOE de Camino Cabañas y el concejal del área Benjamín Fernández lograron configurar el año pasado las labores de toda la plantilla, dividida en áreas y departamentos.con perfiles de cada puesto, organigramas, valoraciones y fichas de cada uno de ellos según las áreas municipales a las que se circunscribe cada puesto: Alcaldía, Secretaría, Económica-Financiera y Concejalías. Ahora, la leonesista Fernández Caurel prioriza rematarlo, al igual que el proceso de estabilización para iniciar la conversión de temporales en personal fijo y cumplir el mandato europeo de no superar un 8% de temporalidad en la plantilla. Pese a las reticencias de algunas fuerzas sindicales, el documento que se analiza de nuevo con Trivileón arrancó hace siete años. La compañía lo retomó en 2019, pero la pandemia paraliza su elaboración y retrasó hasta noviembre de 2021 el primer borrador formal, que abrió a los empleados la posibilidad de presentar alegaciones.

En mayo de 2022 se trasladó el documento a las mesas sectoriales de la RPT y tras ocho reuniones, los representantes de los trabajadores estimaron que era la propia plantilla quien debía presentar las alegaciones hasta el 27 de febrero de 2023. Llegaron un centenar y fueron analizadas y estimadas por parte de la empresa y el gobierno. Ahora falta que el departamento de Secretaría y el de Intervención emitan informes favorables y sin reparos, se lleve al pleno para aprobarse y se someta a exposición pública.