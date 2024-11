El presupuesto del Ayuntamiento de León se aprueba entre las críticas por no reducir la presión fiscal

El presupuesto de 162.803.000,00 euros del Ayuntamiento de León para 2025 avanza. Su aprobación inicial se consagró en el Pleno de este viernes, en el que el gobierno en minoría del socialista José Antonio Diez halló el apoyo de nuevo de UPL, a cambio de la inclusión de 37 enmiendas por valor de 10 millones de euros, y del concejal no adscrito Ildefonso del Fueyo. No tuvo en cambio el respaldo de Vox, ni del PP, que afearon al regidor del PSOE que, pese al incremento de 11.936.525,3 euros como consecuencia del aumento de las aportaciones del Estado y otros como los 1,4 millones que se Recaudarán por las 14 nuevas licencias de taxi, no se traduzcan en "una reducción de la presión fiscal".

No se atendieron estas peticiones. El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió las cuentas y criticó que tanto PP como Vox "incluyen propuestas de gasto, pero no dicen cómo financiarlo; piden que se reduzca la presión fiscal, pero a la vez aumentan el gasto". "No se mojan de dónde tendríamos que quitar y los recursos son escasos", sentenció el edil socialista.

El argumento lo subrayó el alcalde. José Antonio Diez no se paró apenas en Vox, ni en el PP, a cuyo portavoz, David Fernández, despachó con el apunte de su "falta de nivel", pero sí que hizo un inciso para agradecer a UPL que "anteponga siempre, no sin mostrar desencuentros, el interés general al político que bloquearía el avance de esta ciudad. "Juntos, durante estos años, hemos hecho un buen camino para la ciudad", le lanzó al leonesista Eduardo López Sendino, a la vez que tenía un detalle para el voto a favor del concejal no adscrito Ildefonso del Fueyo por su "dosis de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos".

El reconocimiento lo recibió el leonesista López Sendino. El portavoz de UPL agradeció a su vez "las la sensibilidad con las propuestas para mejorar la ciudad, no sólo en infraestructuras, sino también de la cultura y el deporte", que suman 10 millones de euros. El edil aprovechó además para incidir en la "diferencia entre UPL, que hace política constructiva, y lo que en otros ámbitos, como en San Andrés del Rabanedo". "Ya nos gustaría que el PSOE tuviera la misma sensibilidad con UPL", dejó caer, en referencia a la falta de apoyo de los socialistas a los leonesistas que gobiernan en el consistorio del área metropolitana.

Menos sintonía se evidenció con el PP. El portavoz popular, David Fernández, criticó la "absoluta falta de diálogo" con su grupo, mientras se optaba "por la vía corta" de UPL. Consciente de que sus propuestas quedan fuera, el edil desmenuzó las "carencias" de las cuentas del Ayuntamiento de León para 2025, en las que "no se bajan los impuestos, pese a que han subido los ingresos un 15 y un 8% en los dos últimos años".

Fernández abundó en que el presupuesto del Ayuntamiento de León "no impulsa el desarrollo económico, no impulsa suelo industrial, ni apoyo a los emprendedores, ni al turismo, ni piensa en las familias leonesas". Las cuentas, subrayó el portavoz de UPL, tampoco "acomete la solución de los principales problemas, como movilidad, limpieza y alumbrado y otros servicios manifiestamente mejorables, a la vez que delega la gestión de la ciudad en las empresas". "Dos de cada tres euros de inversiones van a estas empresas. Nos llama la atención porque el alcalde lo criticaba con vehemencia cuando estaba en la oposición", reseñó el edil, quien ironizó con que el alcalde de León "más que de gestionar, puede dar lecciones de gastar".

A las críticas se sumó la portavoz de Vox. Blanca Herreros insistió en que los leoneses sufren "una carga fiscal excesiva" y tienen "unos servicios cuya calidad no se corresponde con los mismos, sobre todo en la limpieza, la iluminación y el transporte público". La edil apuntó que se suceden "otros graves problemas, como los de movilidad por las obras faraónicas", avisó de que hay "barrios abandonados, como La Vega, Crucero, Las Ventas y La Asunción", y reclamó que haya "un plan de inversión en aparcamientos alternativos".