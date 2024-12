El negocio turístico se rebela frente a la «injusticia» del nuevo registro de viajeros

Relación de parentesco (si son menores) con los acompañantes en el viaje o alojamiento, teléfonos y correos, datos bancarios, identificación y domicilio, forma de pago, fechas del viaje, tarjetas bancarias,... Una larga lista de información que desde ya tienen que enviar obligatoriamente todas las fórmulas de alojamiento, las agencias de viaje y las empresas de alquiler de coches sin conductor a una plataforma (SES.hospedajes) del Gobierno para cualquier contrato turístico que se realice. Un polémico real decreto que finalmente entró en vigor ayer y que tiene en pie de guerra a las empresas del sector turístico. Como desproporcionado e injusto, tanto en el volumen de petición de datos como en las multas que se anuncian, califican el decreto tanto Jerónimo Fernández, presidente de la Federación de Castilla y León de Agencias de Viajes como Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León. Denuncian la medida argumentada por el Gobierno como fórmula para detectar logísticas criminales como un lastre por una parte para las empresas del sector, muchas pymes que tendrán dificultades tecnológicas para afrontar las nuevas exigencias; y por otra porque los clientes se resisten a ofrecer información que desde las propias empresas que la recaban se considera que vulnera derechos de protección de datos.

El real decreto que establece la obligación de registro documental e información entró en vigor ayer, tras varios aplazamientos, con todo el sector turístico afectado en contra de los argumentos del Ministerio del Interior para imponer una medida que los empresarios leoneses consideran que supone un peligro desde el punto de vista de la ciberseguridad, y que acabará lastrando los datos del que se considera principal motor de la economía.

Además, «es incómodo para los profesionales. La información que se exige es indiscreta, comprometida, excesiva, vulnerable desde el punto de vista de la seguridad, tanto en lo que tiene que ver con las cuentas bancarias o las fórmulas de pago como en la información previa de cuándo se va a estar fuera del hogar». Desde las agencias de viaje y los organizadores de eventos Jerónimo Fernández llama la atención sobre el impacto que tendrá de forma especial en el turismo de congresos y negocios, «donde las reservas se hacen con mucho tiempo y las personas que acuden cambian constantemente». Un nicho en el que León lucha por hacerse hueco.

Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes han enviado una carta a los ministros de Interior y de Industria y Turismo en la que advierten de que el sector es «altamente sensible» a lo que consideran intromisiones, y perderá competitividad frente a otros destinos internacionales porque «en ningún otro país se exige esta información».

Denuncian además que el tejido empresarial de las agencias de viajes está formado principalmente por pymes y micropymes, «muchas de ellas sin capacidad de adaptación tecnológica, y que no pueden asumir el coste administrativo» que exige la norma.

El sector reclama que se exima a las agencias de viajes y los operadores turísticos de esta exigencia, que consideran suficientemente cumplida con la información que se ofrece desde los alojamientos turísticos en destino. Aunque los hoteles y alojamientos rechazan también de forma contundente el decreto. Óscar García insiste en que la información que les obligan a pedir a los clientes «vulnera la ley de protección de datos. Son cuestiones confidenciales, el decreto es injusto y desproporcionado. Y obliga a los empresarios a una situación incómoda e innecesaria, con la documentación actual es suficiente para controlar quién se aloja en cada establecimiento».

Desde Interior se defiende la norma en las estrategias de terroristas y del crimen organizado, que despliegan una «logística del alojamiento y los vehículos» que se contrata ahora por vías que impiden un control eficaz.

«Recurriremos las multas, se demostrará que son ilegales»

El Real Decreto 933/2021 establece las obligaciones de registro documental de los profesionales del hospedaje, alquiler de vehículos y agencias de viajes, sean profesionales o no. Y aunque desde el Gobierno se insiste en que no tiene un fin recaudatorio, sino de seguridad ante las redes de ataques terroristas y criminales a la ciudadanía, establece multas que tanto desde la asociación de agencias de viajes de León como desde la de hostelería local se consideran «absolutamente desproporcionadas».



Multas que van desde los 100 a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, pero que se disparan hasta los 30.000 euros en los casos que se califican como más graves.



Jerónimo Fernández reconoce que las agencias de viajes son conscientes de que «más pronto que tarde» serán multadas por algún incumplimiento. Pero muestra también el convencimiento de la asociación empresarial de que «cuando se lleven estas sanciones a juicio, y se llevarán, serán anuladas». En eso trabajan los abogados de las asociaciones. «Porque al sector no se le ha escuchado durante toda la tramitación de este decreto, a pesar de nuestras advertencias. Ni se ha atendido a la advertencia de que la competitividad del principal motor económico del país se ve comprometida con esta imposición, que ya se ha reflejado en la prensa internacional y que los viajeros no entienden. Porque en otros países ni se contempla ni se admite pedir todos estos datos particulares».



Desde la Asociación de Hostelería de León Óscar García lamenta el «desproporcionadísimo» nivel de las multas que contempla el real decreto. «La mayor parte de los ciudadanos aún no es consciente de las exigencias de esta nueva ley, en los próximos días veremos cómo reaccionan. Pero lo cierto es que esto parece una ley para que el Estado haga caja. Donde no había un problema lo han creado».



El Gobierno señala que los datos recabados hasta ahora en los alojamientos han identificado a 18.584 personas que estaban buscadas.