«El Gobierno vive en un circo de 5 pistas, así es difícil gestionar un país»

La figura de la leonesa Ester Muñoz, portavoz de Educación y Sanidad del PP, toma cada vez más protagonismo en la política nacional. Ella fue quien le dio la réplica a Teresa Ribera en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de su gestión de la dana en Valencia y justifica su relevancia en el PP por el reto que asumió en León durante una oleada de incendios. Hace un análisis tanto de la política nacional como de la autonomía, donde Vox amenaza los presupuestos elaborados junto a los populares de Alfonso Fernández Mañueco antes de la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones. «A nosotros no nos marca la agenda nadie. Quien va a dar explicaciones es Vox, porque si alguien va a cambiar este Gobierno va a ser Núñez Feijóo», dice.

Muñoz no le vaticina un buen futuro al socialista Óscar López, que ha pasado de ser candidato en Castilla y León a hacerlo en Madrid. Cree que no será rival para la popular Isabel Díaz Ayuso, porque considera «una irresponsabilidad que no dimita renunciando a usar el ministerio para hacer oposición. Ya conocemos a Oscar López en Castilla y León porque perdió las elecciones estrepitosamente contra Juan Vicente Herrera y perderá contra Ayuso. A lo mejor luego le ponen en Galicia». Todo ello, teniendo en cuenta que son «hechos irrebatibles» que los datos que obraban en poder de la Fiscalía, sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador, «nadie más los tenía. Juan Lobato se va a un notario y acredita que el correo se lo manda la jefa de Gabinete de Óscar López. Es decir, ¿por qué un miembro del Gobierno tiene un documento sobre un particular que solo puede estar en manos de la Fiscalía? Por eso está imputado el fiscal general».«La legislatura nació muerta», dice Muñoz sobre Pedro Sánchez para añadir que lo que hubo fue «una mayoría en favor de la amnistía a cambio de una investidura». «Este Gobierno está permanentemente en un circo de cinco pistas y así es muy difícil gestionar un país», remata. Sobre Víctor de Aldama y el caso Begoña Gómez sentencia: «No es ético ni moral que una persona a sueldo de todos haya escrito emails a empresas con el logo de Moncloa pidiendo dinero para los negocios de la mujer del presidente». Considera que el Gobierno «ya trabaja con la posibilidad» de que Sánchez acabe imputado: «Yo no soy adivina y como vengo del mundo del derecho me gusta dejar trabajar a los jueces. Pero es evidente que el nexo de unión de todo lo que estamos conociendo es Sánchez. Y no es un juez, son 29 los que están instruyendo o avalando causas que le afectan, dudo mucho que todos sean fachas y quieran acabar con él». Sobre la dana en Valencia y la tensión política que se ha generado precisa que los valencianos «se merecen que nos preocupemos de lo importante, devolverles la normalidad» y defiende el papel del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que considera que hay que «darle tiempo y confianza» y reclama exigir al Gobierno «que llegue donde tiene que llegar».

