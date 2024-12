San Andrés ‘mengua’ sus servicios sociales al devolver el 40% de las ayudas de la Junta

La joya de la Corona de San Andrés del Rabanedo, los servicios sociales que presta a la población y que marcan el carácter de un municipio volcado tradicionalmente en las ayudas a la vecindad, se han resentido este año. El Ayuntamiento ha devuelto ya más de medio millón de euros de los 1,3 M¤ que le corresponden este año del Acuerdo Marco de cofinanciación sellado con la Junta an te la imposibilidad de justificar algunos gastos del personal de los equipos, programas y servicios del área de Servicios Sociales.

De los programas de inclusión social (Edis) han devuelto al Ejecutivo autonómico casi 40.000 euros, de los de Infancia 54.539 ¤ y más de 402.000 ¤ de prestaciones sociales básicas, donde se lleva la palma la ayuda a domicilio, que acumula una lista de espera de 87 personas, comparativamente muy superior al año en que este servicio llegó al pico de 25 usuarios en lista que fue 2023.

El Gobierno de UPL se encuentra con un problema de falta de personal, con un déficit de 17 empleados en ayuda a domicilio porque a cuatro de ellos, que habían entrado en la última oferta del PSOE, se les acabó el contrato, a lo que suma once auxiliares de baja y un conserje ‘histórico que se ha jubilado.

Pero la oposición también cree que en la raíz de una devolución de dinero en ayudas para Servicios Sociales tan cuantiosa se encuentra la «falta de gestión y previsión» de los leonesistas, ya que el día 30 caduca toda la oferta de empleo público de 2021 «sin que hayan sacado las plazas y no han efectuado alguna nueva», indica IU, que advierte que «nos estamos quedando sin personal y UPL sólo ha planteado privatizaciones».

Es verdad que en el tema de las auxiliares el equipo de Gobierno pretende incrementar las horas que efectúan para tratar de salvar la falta de personal, pero de momento cierran estas Navidades el Centro de Día.

El PSOE, que gobernó las tres legislaturas anteriores, recuerda que «siempre se ha devuelto algo de dinero del Acuerdo Marco, pero no estas cantidades». Y el no haber justificado las ayudas deja sin desarrollo este año en San Andrés programas de familia, para la ayuda a la autonomía personal y subvenciones de emergencia social para alquiler o hipoteca de vivienda, mobiliario (como la adquisición de un frigorífico) y enseres. El PP puntualiza por su parte que la Junta «intentó ayudar» al Ayuntamiento con el papeleo para indicarle cómo gastar las ayudas del Acuerdo Marco y que no tuvieran que devolverlas, pero incluso con la posibilidad de incorporar a más agentes de igualdad de oportunidades, se devolvieron 9.500 euros en ese capítulo.