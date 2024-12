El PP critica que el pleno de León excluya el debate sobre la Zona de Bajas Emisiones

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha mostrado hoy su disconformidad con la decisión tomada en la Junta de Portavoces, que descartaba para el orden del día del Pleno de mañana la moción registrada por los populares sobre “la paralización de la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de León hasta que se cumpla con los requisitos legales exigidos”.

“Tras la resolución del Procurador del Común –señalaba David Fernández- emitida después de una queja planteada por el Partido Popular sobre las restricciones de las calles del centro, presentamos una moción para que el alcalde cumpla con las conclusiones de esa resolución. Es decir, no imponer restricciones en esas calles hasta que no esté aprobada una ordenanza de ZBE; que esa ordenanza sea aprobada con todas las garantías legales y, también importante, que no se realicen restricciones en el centro hasta que no se dé solución al problema generado de falta de aparcamientos y se mejore también el transporte público”.

La intención del Grupo Municipal del Partido Popular era “llevar al Pleno el debate que el alcalde se ha empeñado en hurtar a los leoneses sobre esta cuestión, actuando siempre desde la unilateralidad y sin una visión global de ciudad, con los importantes perjuicios que ello ha traído a miles de leoneses. Sin embargo, en una nueva maniobra antidemocrática, el PSOE y la UPL bloquean la inclusión de esta cuestión en el orden del día del Pleno cuando es uno de los asuntos más relevantes para la ciudad”.

No es la primera vez que esto ocurre, denuncia el portavoz popular. “Ya hemos visto al alcalde muchos gestos que denotan su baja calidad democrática: no dejar turno de réplica a la oposición en los plenos después de sus intervenciones, hacer descalificaciones a los concejales del PP, no facilitar información relevante a la oposición o bloquear determinados debates que no son de su interés porque evidencian su mala gestión. Lo que no esperábamos es que la UPL participara de esta maniobra para evitar este debate, más aún teniendo en cuenta el contenido de la conocida resolución del Procurador del Común”.

Por último, David Fernández, señalaba que “si PSOE y UPL son los responsables de esta ilegal restricción de derechos, que se lo expliquen a los leoneses, que les den sus argumentos en lugar de bloquear el debate. Ya lo he dicho alguna vez, este alcalde cada día está más acorralado por su mala gestión y, como hace su jefe Pedro Sánchez, no duda en saltarse la ley o hacer maniobras antidemocráticas para tratar de ocultar sus carencias. A pesar de ello, seguiremos insistiendo para que los leoneses sepan las razones que tienen tanto el PSOE como la UPL para tomar decisiones que contravienen claramente la ley y que perjudican a miles de leoneses”.