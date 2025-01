Ruta de la Plata, más allá del trenecito que se le hurtó a León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El 11 de enero, regresan las movilizaciones por el futuro de la Ruta de la Plata; la cita es el Hervás, en Cáceres, una de las localidades damnificadas por el cierre de los 320 kilómetros de vía entre Plasencia y Astorga: Corredor Oeste, con motivo de la efeméride de los 40 años recién cumplidos del trenicidio, ha lanzado un comunicado en el que actualiza la posición y la inspiración reivindicativa. La plataforma recuerda que en los últimos años, fruto de la pandemia y la guerra de Ucrania, las condiciones geopolíticas, climáticas, económicas y de seguridad en Europa han cambiado ostensiblemente para una marcada apuesta por su reapertura. «Ya no reclamamos un «trenecito» que se hurtó a unas regiones; reclamamos todo un «Corredor del Oeste» que dé respuestas tangibles en transporte de viajeros y mercancías al existente desequilibrio territorial entre el Mediterráneo y el Atlántico». «Debe ser incuestionable que la franja interfronteriza de unos 800 kilómetros, entre Portugal y España, esté contemplada con sustantividad en el seno del Corredor Atlántico. Por otra parte, sería la clave para resolver una parte importante de la antigualla radial en la que Madrid termina siendo un colapso anunciado». Alude al estudio de viabilidad preceptivo del «Ruta de la Plata», que ofrecerá resultados en poco más de un año y no pueden «ser sino favorable para su puesta en marcha. En los próximos meses la administración contará con un avance del mismo. Su aportación reticular a un diseño del ferrocarril radial, propio del XIX, sería incuestionable y un aporte esencial a la movilidad de toda su ciudadanía. Sobran razones ambientales, sociales y económicas para un eje Norte-Sur que facilitaría una autopista ferroviaria en la que desembocarían salidas naturales portuguesas como Faro-Huelva, Elvas-Mérida, Vila Formoso-Salamanca». Los proyectos de hidrógeno que se llevarán a cabo a lo largo de todo el Oeste Peninsular, serán sin duda un aliado para establecer sinergias de creación de empresas en todo el eje de la «Vía de la Plata», un territorio con superficie de sobra para su industrialización, agua suficiente y energía producida muy por encima de la que se utilizan. «Esto es solo un apunte dirigido a la empresa Prointec, S.A.U., encargada de estudiar la viabilidad del tramo ferroviario Plasencia-Astorga». «¿Qué sentido tendría un informe positivo en 2026 y posponer su recuperación, en el mejor de los casos, para el 2050? A no ser que se parta de una premisa perversa en cuanto a su inviabilidad final. La ciudadanía del oeste peninsular no puede esperar a la revisión de un reglamento de la Comisión Europea en el 2033 para su inclusión dentro de la Red Básica. ¿O nos está diciendo la clase política que no debemos volver a votar hasta esa fecha en función de su posicionamiento?» Las cinco comunidades autónomas que se beneficiarían directamente del Corredor del Oeste «Ruta de la Plata», disponen de 14 eurodiputados de distintas sensibilidades políticas que deben luchar conjuntamente en Bruselas por este objetivo. De igual forma que las Cámaras de Comercio están siendo proactivas en la demanda del Corredor del Oeste, las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y Agentes Sociales junto a la ciudadanía desde Sevilla/Cádiz/Huelva a Gijón, se llama a instar al Gobierno y a Bruselas para que el Corredor del Oeste sea una apuesta vital para reequilibrar territorial, social y económicamente nuestro país. Cádiz, Astorga y Pola de Lena serán las próximas paradas de este tren para seguir reclamando el Corredor del Oeste «Ruta de la Plata» como un espacio sustantivo en el futuro del Corredor Atlántico que sale en los programas electorales.