Éste es el calendario completo con todos los festivos, puentes y aperturas del comercio para el 2025

Comienza un nuevo año y con él se estrena calendario. Este 2025, San Froilán vendrá en León con un puente debajo del brazo. El Ayuntamiento de la capital leonesa ha decidido mantener el 5 de octubre como una de las dos festividades de libre elección, pese a que cae en domingo, y pasar el descanso para el lunes 6. El traslado hace que, gracias a esta mecánica, la ciudad vaya a poder alargar seis fines de semana el próximo año de acuerdo al calendario laboral que se aprobará en el Pleno de final de este mes, en el que se incluye como segundo hito en rojo municipal el 24 de junio, San Juan.

La apuesta por no mover la festividad de San Froilán y pasar el festivo al lunes cumple con la tradición arrastrada que apenas se rompió en 2008, cuando el 5 de octubre caía también en domingo y se decidió cambiarlo por el jueves 24 de abril, fecha del levantamiento de León contra los franceses. a pesar de los intentos del leonesismo, que mantiene la ofrenda floral como testigo de un hito que, a la vez, sirve como oposición al 23 de abril decretado por la Junta como fiesta de la comunidad, no se volvió a tirar de esta fecha del calendario para convertirla en festivo, ni siquiera en este 2024, en el que San Froilán cayó en sábado e hizo que perdieran el día «retribuida y no recuperable» todos aquellos trabajadores que tienen su jornada definida de lunes a viernes, salvo que el convenio colectivo lo reconozca de manera explícita.

No fue la única fecha que se perdió en sábado este año. El 6 de enero, Reyes, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional, también se fueron por un sumidero que en 2025 se dejará dos fechas: el 1 de noviembre, Todos los Santos, y 6 de diciembre, la Constitución.

Frente a estas pérdidas, se apuntan los seis fines de semana largos para 2025, uno más que en este año: el que favorece el 6 de enero, Reyes, que cae en lunes; el de Semana Santa, 18 y 19 de abril; el de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, viernes; los dos de octubre, San Froilán y el Pilar, que en ambos casos caen en domingo y se pasan al lunes; y el de la Inmaculada, el 8 de diciembre, que coincide en lunes.

El resto de festivos caen sin apegarse al fin de semana. No hay novedades. La Junta asienta el 23 de abril, en lugar del 19 de marzo, San José, que en cambio sí celebran otras comunidades, como Murcia y Valencia, y el 17 de abril, Jueves Santo, al igual que todas las demás, excepto Cataluña y Valencia.

La tercera festividad que marca la Junta, a mayores de las nueve nacionales, queda el 12 de octubre, que pasa al lunes 13, como hacen también Asturias, Andalucía, Aragón y Extremadura. Otras, como Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, en cambio, han optado por Santiago Apóstol, 25 de julio, una cita que la Junta sí eligió en 2023, por imposición de Vox, a cambio de no pasar el 23 de abril domingo al 24, lunes.

Las jornadas «León, cuna del Parlamentarismo» se clausuraron este domingo con la conferencia del catedrático en Ciencia Política Xavier Coller, quien advirtió de que «la falta de diálogo entre los políticos», que «da un paso a unas cámaras de eco en las que uno habla y sólo se escucha a sí mismo», es la causante de «más polarización afectiva y menos acuerdos», al tiempo que genera «más desafección, más desapego y más desprestigio» por parte de la ciudadanía. A la charla asistió el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien trasladó sus «vivencias personales» desde la llegada al cargo, así como «la sensación tiene la ciudadanía con los parlamentos y con los políticos y la interrelación entre ellos y los medios de comunicación», a la vez que admitió «una distancia entre la ciudadanía y los políticos y los parlamentos».

¿Cuándo abren los comercios?

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó en su edición del 4 de noviembre la Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que establece el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para el comercio de la Comunidad Autónoma durante el año 2025 que se reparte mayoritariamente entre los meses de enero, con dos jornadas, y de diciembre, con cuatro.

Peatones pasan por delante del escaparate de un comercio madrileño que anuncia rebajas por el 'Black Friday'. EFE/ Juanjo Martín

Los días de apertura comercial autorizados en 2025 comenzarán el domingo 5 de enero y continuarán el domingo siguiente, es decir, el día 12 de enero. El siguiente festivo autorizado será el jueves 17 de abril (Jueves Santo), al que seguirán los domingos 29 de junio y 6 de julio.

También se ha autorizado la apertura comercial el sábado 1 de noviembre, en la festividad de Todos los Santos, y tres de los cuatro domingos del mes de diciembre, días 14, 21 y 28, además del sábado día 6, en el Día de la Constitución Española.

La Junta fijó el calendario de diez domingos y días festivos de apertura autorizada en 2025 con el consenso del Consejo Castellano y Leonés de Comercio y las fechas fueron consensuadas y propuestas por el sector para atender a la normativa vigente que estipula que la elección de los días debe responder de forma prioritaria al atractivo comercial para los consumidores.

A esto se une que ocho de los diez días deben coincidir con la campaña navideña y el inicio del periodo estival, que se extienden del 1 de diciembre al 15 de enero y del 16 de junio y el 7 julio, respectivamente.

Además, habrán de tenerse en cuenta otros criterios como el hecho de ser domingos o festivos de gran afluencia turística, o la coincidencia de dos o más días festivos continuados, según ha explicó el Ejecutivo autonómico.

El calendario fue consensuado en el Consejo Castellano Leones de Comercio, órgano consultivo del que forman parte los agentes sociales y económicos que representan al sector: la Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (ANGED), CEOE Castilla y León, la Unión de Consumidores y Usuarios de Castilla y León (UCE), los sindicatos UGT y CCOO, y las Cámaras de Comercio.