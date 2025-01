El PP afea a Diez el retraso de las obras municipales

Publicado por dl León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del PP, David Fernández, denuncia que el equipo de gobierno de José Antonio Diez ha tenido que aprobar una nueva ampliación hasta el 28 de marzo del plazo para finalizar las obras del edificio municipal de Ordoño II. Recuerda que los trabajos comenzaron en octubre de 2023, con el compromiso de estar finalizados el pasado mes de julio.

El PP achaca el retraso de ocho meses a «la mala gestión del alcalde y su equipo» en unas obras de rehabilitación que se financian con Fondos Next Generation EU y fueron adjdicadas el 29 de septiembre de 2023 por un importe superior a 3,2 millones de euros.

Sin embargo, el plazo de ejecución de diez meses que comenzó el 7 de octubre de ese año se ha ido dilatando. Primero con una ampliación de cinco meses hasta el pasado diciembre, «lo que supuso el traslado de numerosos puestos de trabajo, con los inconvenientes que eso supuso para los funcionarios y para el público que cada día acude al Consistorio a realizar diversos trámites», explica el PP.Y a mediados de diciembre, con una segunda ampliación de tres meses. El equipo de gobierno justifica estos retrasos acumulados en el informe técnico de la dirección de obra, que habla de una serie de «…vicisitudes advertidas, que han demorado la misma por causas sobrevenidas no imputables a la entidad ni al Ayuntamiento, tales como la especial coyuntura económica que está afectando en este momento al sector de la construcción y servicios vinculados, muy dependientes del mercado de materiales, equipos y el energético, así como el retraso en la entrega de los suministros necesarios…».

Fernández, considera «una gran coincidencia» que estos retrasos se registren en todas las obras del equipo de Diez y cree que «el resultado es manifiestamente mejorable». Además de esta obra, los retrasos afectan al «Palacio Municipal de Deportes, el Mercado del Conde Luna, la ampliación del CEBT (Edificio Rojo), la rehabilitación del Centro Social-Cultural del barrio de La Inmaculada, las expropiaciones de la Ronda Interior y la posterior urbanización de la calle, la rehabilitación del CHF, etc.». «José Antonio Diez es incapaz de acabar una sola obra en plazo. No hay una sola obra que no tenga retraso. Y no hablamos de unos días o unas semanas, si no de meses e incluso de más de un año. Una situación absolutamente inadmisible que afecta a los leoneses y, en una caso como éste de Ordoño II, también a los trabajadores», indica.