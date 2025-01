«Para nosotros la estación es vital, más allá de lo que interese a León»

Con más tablas tras siete años en el Ayuntamiento, el actual alcalde de Villaquilambre dará sin traumas el sorpaso en el cargo a UPL en cinco meses.

RELEVO EN LA ALCALDÍA

c «No es nada trascendente». «Claro que habrá relevo. Sólo cambia la cabeza, pero la gestión del Ayuntamiento seguirá igual, porque continúa el mismo equipo de Gobierno y las áreas están repartidas. Hay muy buena sintonía entre los tres partidos, así que en junio el cambio en la Alcaldía no será algo que altere esa relación».

PRESUPUESTO

c Muy avanzado e inversor. «Comenzamos la legislatura con un presupuesto prorrogado y este mes presentaremos el de 2025, de 20 M€ con un capítulo importante para inversiones. Entre ellas, la renovación con Led de la mitad de las luminarias, la colocación de placas solares y aerotermia en el polideportivo de Navatejera para mermar la factura de la piscina climatizada, la conexión del colegio Los Adiles con la carretera de Santander y la de Villaobispo con los chalés de La Candamia. También dedicaremos 400.000 € a movilidad para el transporte público y un sistema de bicicletas gratuitas compatible con León ciudad.

AUTOBUSES

c Transporte metropolitano. «Esperamos que la Junta, que es la competente, tenga pronto el plan porque nos reunimos en verano para presentarle nuestra propuesta. Todos los municipios del alfoz coincidimos en que el diseño actual de hace 40 años está desfasado porque hemos crecido. En Villaquilambre ponemos dinero a mayores para incrementar las frecuencias».

SALTO POBLACIONAL

c Políticas para superar los 20.000. «En realidad, ya tenemos 20.000 habitantes, pero no todos están empadronados. Hemos dado ayudas para que los libros de los escolars sean gratuitos y con ello se empadronaron 40 familias. No tenemos un problema de demanda, es el mejor municipio para vivir. Todas las viviendas que hay, están ocupadas y lo que se construye, se vende. Si compras, te sueles empadronar, pero si estás alquilado, no. Creemos que mejor que perseguir a la gente para que se empadrone, que es difícil, debemos desarrollar políticas relacionadas con la educación, más eficaz y esta década se alcanzarán».

INSTITUTO

c Pendiente de la Junta. «Desconocemos si la Junta será capaz de aprobar el presupuesto autonómico y desarrollar las obras ya. Nosotros tenemos las buenas palabras y ya dimos la licencia al proyecto básico para que puedan avanzar».

IMPUESTOS

c Subida del IBI un 20%. «El tema de los impuestos se usa de forma populista por parte de la oposición. Fue una medida forzada porque era imposible aprobar el presupuesto, ya que los capíulos I y II, que en Villaquilambre representan un gasto corriente muy abultado, se tienen que cubrir con fondos propios».

PLANTILLA

c Falta en obras y jardines. «El 100% de los servicios los cubrimos con trabajadores municipales tanto en guarderías, como en limpieza, basuras... Hay algunos departamentos como Obras y Jardines que están carentes de personal porque en la Administración pública es más complicado cubrir las bajas que en una empresa privada».

pasos a nivel

c Transformación urbana. «La supresión de los pasos (de Jesuitas, Las Huergas y La Cerrada) arrancará este primer trimestre, según Adif. Supondrá una auténtica transformación urbana y permitirá enlazar las dos principales poblaciones, Nava y Villaobispo. Hubo retraso con las expropiaciones y ahora con una línea de alta tensión de Iberdrola, pero esperamos que se inicien ya».

TREN DE FEVE

c Regreso de la estación de Matallana. «Es irrenunciable que se reabra la estación. Para nosotros es fundamental porque sería un tren de cercanías total, con León ciudad a cinco minutos. No sé qué ocurrirá, pero más allá de lo que pueda interesar a la capital, para todo el resto de la línea, todos los pueblos de la montaña, es importante y no vamos a renunciar a reivindicarlo».

LE-20

c Soterrar la rotonda de La Granja. «Es fundamental para el desarrollo de Villaquilambre. Va a transformar sobre todo el entorno de La Candamia y sufriremos retenciones de circulación, aunque la obra se acometa en tres años para intentar minimizarlos, pero el resultado final nos beneficiará».

POLÍGONO INDUSTRIAL

c Ampliación y subasta. «El modelo de desarrollo del polígono estará en marzo. Nos interesan los puestos de trabajo. La subasta de parcelas para cubrir la deuda de Nava no afecta a la ampliación porque representan el 20% del millón de metros cuadrados que hay y nos sentaremos con quien lo compre, que lo querrá para instalarse no para frenar el desarrollo del polígono».

