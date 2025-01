Enero renueva la incertidumbre con Feve después de tres años de obras

Los diez mil metros cuadrados de suelo, en pleno centro de la ciudad, siguen a cal y canto; ya se superaron las disculpas que reinaron en el retraso de hace un año, con el recinto cerrado porque los centros de transformación eléctrica no cabían en las parcelas reservadas. Parece que el proyecto contó con más desajustes que los que producían hilaridad a la masa de contribuyentes, incluida la parte afectada por el tránsito en este enclave. La ingeniería del Ministerio de Transportes, la visa de Adif, pasó por alto un asunto que tiene que ver con la red de alumbrado público y los semáforos. En enero de 2024, las prisas por abrir el sector de Feve, la urbanización del entorno de la estación a abandonada hace 13 años, estaba en vía muerta, como los trenes que no llegan a boca de Padre Isla. No fue el único modificado que descolgó el cartel de completo entre las disculpas, y echó a rodar la pelota de la inauguración hasta la siguiente primavera, que ahora ya es pasado, también. En julio de 2022, la aparición de unos restos arqueológicos provocó que se paralizaran los trabajos. La alerta, que llegó a plantear que se trataba de vestigios del antiguo acueducto con el que se abastecía el campamento romano, quedó en nada. Los arqueólogos certificaron que los muros, aparecidos bajo los cimientos de la casa de los guardas que se tiró en diciembre de 2014, eran de «cronología posiblemente medieval o moderna» y podían «tener que ver con un sistema de contención de aguas de la Presa de San Isidro». Aunque sin valor, los vestigios sirvieron para que la adjudicataria advirtiera que en el proyecto no se planteaba apenas partida para el control arqueológico, pese a localizarse en una zona sensible; hubo una reclamación para compensar el asunto económico del inconveniente. Echó a andar Feve sin abrir por el año 2024; y pasó abril y pasó mayo, y pasó el verano, sin que se cumplieran ninguna de las expectativas que el Ayuntamiento de León dejó ver en público sobre las apertura de vallas y entrada de coches en los viales relucientes, ni viandantes en los paseos y bancos en jardines que siguen con el envoltorio del paquete de envío. El problema se conoce ya desde meses antes de que acabar las obras, cuando la UTE advirtió de que no cuadraban los suelos definidos en el proyecto con el tamaño de los centros de transformación eléctrica. Ahora, hay otro rumor; una reunión reciente en el Ayuntamiento y el departamento de patrimonio de Feve, externalizado a una empresa pública, para avanzar en algún fleco pendiente en la certificación y calificación del espacio renovado. Pero Feve sigue asolada en mitad de una urbanización fantasma. En agosto, se registró un trámite que parecía un punto de inflexión en esta indeterminación que pese sobre el sector de entre vías: el Ayuntamiento pidió a Adif, mediante un requerimiento, que aclarara si las obras estaban terminadas. Acaba de abrirse un año en el que se cumple el tercero desde que se inició la actuación.