López Sendino: «Que no nos cuenten milongas en San Marcos, creeré la ampliación al verla»

PRESUPUESTOS

c «Incluyen enmiendas de UPL». «UPL está en la oposición y ahí vamos a seguir, pero somos una oposición constructiva, con propuestas. Y como el PSOE admitió nuestras enmiendas para favorecer la calidad de vida de los leoneses, aprobamos el presupuesto. Son enmiendas por y para la ciudad».

APOYO A DIEZ

c Sí condicionado. «En las cuestiones que vemos positivas para León, apoyamos al alcalde, como en el caso de los presupuestos porque recogió nuestras sugerencias, pero en lo que no estamos de acuerdo nos encontrará siempre enfrente».

INTERVENCIÓN

c Irregularidades subsanables. «Me pasaron el informe del Interventor un día después que al PP. En el documento hay reproches del interventor que son subsanables. Algunos ya los habíamos denunciado nosotros como los referidos a contratar con publicidad. Así que UPL no apoyó los reconocimientos de deuda con reparos. Salieron adelante con la abstención del PP y el voto favorable del PSOE».

DIÁLOGO PP-UPL

c «Se han alcanzado acuerdos». «Con el PP hemos llegado a posiciones comunes en temas nada nimios como el aparcamiento de San Marcelo, porque UPL no iba a consentir que se privatizara de nuevo; o en que el interventor facilitara ese informe, que tampoco es un asunto nimio».

APARCAMIENTO DE SAN MARCELO

c Acuerdo en 2022. «Yo reproché al alcalde su dejación de funciones en perjuicio de las arcas municipales por no dar solución dos años sabiendo que la concesión caducaba. Ahora, el informe de secretaría indica que no se puede pasar directamente la gestión al Ayuntamiento, así que se deja en manos de Eulsa y luego a una empresa mixta con mayoría municipal que englobará todos los aparcamientos».

MOVILIDAD

c Defensor del Pueblo. «Reconoce que hay que cumplir la norma estatal de las Zonas de Bajas Emisiones, pero mientras no se regule recomienda dejar circular. UPL ha apoyado las peatonalizaciones excepto la de Ramiro Valbuena porque nos parecen bien para la ciudad. Eso sí, hemos pedido más plazas y propusimos que en Papalaginda se aparque en batería, lo que genera 100 plazas, que se reforme el párking del estadio de fútbol y se negocie con Adif reconvertir los terrenos baldíos. Seguimos, además, hablando en la Diputación para convertir el solar de Santa Nonia en aparcamiento».

TERRAZAS

c Cuidar el turismo. «Hay que conjugar los intereses de los hosteleros y la movilidad. El turismo es importante y la ordenanza es más restrictiva. De las 700 licencias, hay 200 que tienen que solicitar de nuevo la ocupación de la vía pública. Y hay una necesidad del comercio de que la gente pueda aparcar».

FERROCARRIL

c Estación de Matallana. «Me parece inconcebible que llevemos años y años con que hay un fallo normativo y luego que no hay trenes. Cuando llegó el PSOE podía decir que heredó el problema del PP, pero ya lleva 5 años gobernando y no da solución. Si esto ocurre en Cataluña ya se había arreglado, pero como es en León, que no le importa a nadie... Un ingeniero me dijo que ya en 2014 plantearon la alternativa de soterrar un tramo para que entraran los trenes. Nos están tomando el pelo».

SAN MARCOS

c 101 habitaciones más. «Lo dijo el subdelegado, pero yo ya como Santo Tomás, ver para creer. Ese mismo anuncio lo realizó Cendón antes y sigue pasando el tiempo y nada. Que no nos cuenten milongas».

EL PARTIDO Y EL PSOE

c Sin incongruencias. «Hay que llegar a decisiones pragmáticas. En el Ayuntamiento realizamos buena labor desde la oposición y en la Diputación gobernando con el PSOE, algo muy meditado porque se vio que nuestros diputados podían hacer muchas cosas por la provincia. La Diputación es diferente, en ella hay otros consensos, incluso se aprueban por unanimidad los presupuestos».

EDUCACIÓN

c Situación de los colegios. «Yo como alcalde no hubiera dejado sin calefacción y con goteras a los alumnos. Comparto con Diez que los colegios deben ser responsabilidad de la Junta, pero mientras se aprueba ese cambio, el Ayuntamiento debe realizar el mantenimiento. También es verdad quue existe una línea fina entre qué es mantener y qué renovar porque ha llegado a su vida útil pero las posiciones se han enconado demasiado y lo pagan alumnos y profesores».

MANIFESTACIÓN

c Por el Futuro de León. «Espero que todos los leoneses salgan a la calle, UPL va a estar ahí para reivindicar el futuro para la provincia. Si no hay una manifestación masiva no nos van a hacer caso. La Junta tiene que ver que no estamos a gusto en esta autonomía y Gobierno central que no vemos que nos trate bien».