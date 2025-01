Ester Muñoz acusa a Sánchez de impedir el triunfo de León por invertir cero euros en siete años

"León es una ciudad y una provincia maravillosa, solo falta que nos den las mismas oportunidades que a los demás para triunfar". Con esas palabras, la vicepresidenta de Sanidad y Educación del PP, la leonesa Ester Muñoz, recriminaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya "abandonado y olvidado" a León, porque "ninguno" de los proyectos millonarios que promete en campaña se han cumplido. Muñoz recordó la segunda fase de San Marcos, Torneros, el Corredor Atlántico o el nudo logístico del Bierzo como ejemplos de no invertir "un duro en siete años en la provincia".

La también diputada en el Congreso por León, defendió que la provincia es "un buen lugar para invertir" porque es nudo logístico del Noroeste y dispone de polígonos industriales, por lo que animó a las empresas a instalarse.

La representante del PP se desplazó a León para instalar en la plaza de la Catedral una de "las cientos de mesas" que su partido ha abierto en el país para recoger firmas para pedir a Sánchez que revalorice las pensiones.

"Sánchez si quieres puede mañana mismo convocar un Consejo de Ministros y aprobar un Real Decreto que las revalorice y lo lleva la Congreso y se le convalida. Lo que no puede es chantajear a todos para mantenerse en el poder porque no tiene mayoría parlamentaria. Piensa en el y no en la gente".

También aseguró que "los españoles no se merecen un Gobierno que les use de rehenes para mantenerse en la Moncloa", porque explicó que el decreto Ómnibus incluía "regalarle" un Palacete en París al PNV y alquilárselo durante años por un millón de euros la mes "para que el PNV le apoye los presupuestos". También se sometía en el mismo bloque de las pensiones, la Dana y el bono al transporte, la subida de impuestos a las energéticas y permitir la ocupación.

"El PP si lleva un decreto sólo con la revalorización de las pensiones vota a favor, pero no estamos dispuestos a qué para dar coberturas sociales haya que dar un palacio al PNV o promover la ocupación ilegal", indicó.

Respecto a las valoraciones vertidas está semana por el diputado Javier Alfonso Cendón culpabilizando al PP de que no se suban las pensiones, Muñoz entiende que repite lo que le mandan y que salió a "mentir", lo que le parece"deleznable y miserable".

Tuvo además palabras para la situación de Muface, porque ve al ministro más ocupado en ejercer la oposición a Ayuso en lugar de encargarse de solucionar la licitación para que miles de mutualistas no estén angustiados porque no saben si podrán continuar sus tratamientos o con el mismo médico.