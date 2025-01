Lucas destaca que el compromiso económico de la Junta con Medicina "es total"

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Una hora y media de reunión entre el equipo rectoral de la Universidad de León y los consejeros de Sanidad, Educación, Alejandro Vázquez y Rocío Lucas, ha servido para fijar un calendario de reuniones cada 15 días a fin de avanzar en un calendario”plan de estudios de calidad” para que el grado de Medicina en León sea una realidad en el curso 2026/2027. Las dos partes han destacado “la buena sintonía” para dar respuesta a la demanda de la universidad, de la sociedad leonesa y del sistema sanitario.

En los futuros encuentros, que serán ya comisiones técnicas cada quince días, se ahondará en estos tres aspectos, aunque ni la rectora, Nuria González, ni ninguno de los consejeros han querido desvelar la cuantía que implicará el nuevo grado. “El límite no es la dotación presupuestaria, el compromiso económico de la Junta es total con el grado, la consignación presupuestaria dependerá de las diferentes alternativas”, ha dicho Rocío Lucas, ya que aún no se ha definido si se hará o no un edificio nuevo.

El encuentro se centró en las tres patas del plan de estudios: “un plan académico novedoso e innovador” consensuado con el colectivo de médicos, el profesorado y los recursos materiales y las infraestructuras. De hecho la Universidad de León abrirá mañana unas jornadas con el Colegio de Médicos para ver el interés y las posibilidades de encontrar profesores entre los médicos de León, a fin de iniciar el proceso para que se acrediten un puedan convertirse en profesores del grado.

"El compromiso de la Junta es cada vez más firme", ha incidido Lucas, tras considerar que el futuro grado "es trascendental e importante" tanto para León como para la comunidad autonómica y que, por lo tanto, es necesario conseguir que se convierta "en un título referente para León, para Castilla y León y para España". Lucas también ha destacado que el plan académico presentado por la Universidad de León "está muy bien trabajado" y Alejandro Vázquez ha vuelto a concretar que la Universidad de León cuenta con el respaldo y las infraestructuras del Sacyl tanto para la compatibilidad de los médicos que quieran dar clase como las infraestructuras de Atención Primaria y los hospitales de León y el Bierzo para las prácticas de los futuros médicos.

El vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro, ha añadido: "Ahora hay que trabajar con más intensidad si cabe". Al encuentro también asistieron el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado de la Junta, Eduardo Diego, por lo que Tesouro ha valorado "la implicación de la Junta para que por fin el grado de Medicina sea una realidad".

Nuria González ha señalado que las clases comenzarán en la Facultad de Ciencias de la Salud, "que tiene espacios libres, aunque será necesario adquirir nuevo equipamiento y rehabilitar algún laboratorio" y que para los primeros cursos también podrán avanzar con profesores de la Universidad vinculados a diferentes aspectos de la rama sanitaria porque "los primeros cursos son asignaturas genéricas y podríamos llegar hasta el primer semestre de tercer curso y después para las diferentes especialidades médicas con los médicos que se acrediten, que no queremos que sean solo profesores asociados, si no que tengan una vinculación más estable".

Ninguna de las partes quiso concretar tampoco qué opciones se barajan en relación a un nuevo edificio, porque se plantean "ser cautelosos por el retraso que puede suponer una obra nueva" para añadir: "Contaremos con todos los recursos necesarios, pero no se ha tocado nada de si se impartirá en León o en Ponferrada. Como siempre he dicho una parte del plan de estudios, de los últimos cursos, se podrá impartir en el Bierzo".