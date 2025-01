La abstención se cotiza al alza en la moción de reprobación al alcalde

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

No es de censura, pero la moción de reprobación del Partido Popular al alcalde de León reparte tensión política en el ayuntamiento de León en las vísperas de la sesión plenaria. La iniciativa del PP, de reprobar a Diez a cuenta de un informe del interventor que pone el solfa algunas decisiones del equipo de gobierno en materia de hacienda, abre incertidumbres en el resultado. Primero, por el sentido del voto de la UPL, elemento principal en el equilibrio de fuerzas en el plenario municipal, en la gobernabilidad, por tanto, del municipio. El grupo leonesista ya tiene decidido el sentido del voto. "Pero no lo vamos a descubrir ni a avanzar hasta mañana, en el Pleno, en el momento de la votación", aclaró Eduardo López Sendino, portavoz de UPL, mientras pide que se comprenda la decisión de mantener en secreto el resultado. Los cinco votos de UPL resultan clave para que se apruebe la reprobación al alcalde, la segunda a la que se enfrena en ejercicio de su gestión tras la registrada en el pasado mandato. "Me han llamado muchos medios de información para interesarse, y a todos les he digo lo mismo, que respeten esta postura de mantener en secreto el voto". Que en ningún caso, advirtió Sendino, se orientará según las opiniones de diferentes corrientes del leonesismo han vertido sobre este proceso que llega a pleno este viernes por iniciativa del PP. Varias voces de colectivos leonesistas, en medios públicos y a través de cauces privados, se han mostrado contrarios a que UPL apoye mañana la reprobación a Diez, a quien consideran un político próximo a los postulados leonesistas, luego de liderar y encabezar varias iniciativas que propugnas la salida de León del actual organigrama autonómico, con Castilla. "No nos vamos a guiar por esos parámetros, ni decidimos tampoco el voto en virtud de que unos u otros opinen una u otra cosa", distinguió Sendino. "Nos han llamados el PSOe y el PP, para conocer nuestro sentido del voto, lo decidimos ayer (por el miércoles), pero hasta mañana no se hará público".

El avance de la reprobación a Diez es ahora un combate aritmético de escaso recorrido. Para calcular el resultado, se añaden movimientos; los del PSOE, que habría tanteado a la concejala de Vox, Blanca Herreros, con la opción de la abstención. "Yo voy a votar a favor de la reprobación; que puede que haya cuestiones que no comparto con el PP, pero no es esta, en la que fondo y forma tienen razón. Además de las cuestiones que motivan la moción que presenta el PP, basadas en el informe de intervención, yo podría añadir otras muchas", relató Blanca Herreros, en tono crítico con la gestión del alcalde, "al que le inquieta y le importa la moción, por mucho que diga en público". "Vinieron a mi despacho a interesarse por mi abstención en el voto", relata con detalle la concejala de Vox.

La batalla de la reprobación que abre el PP es una guerra aritmética. Once votos en el PSOE; nueve, en el PP; cinco, en la UPL. En esa escalada, aparece en el horizonte el disputado voto del concejal no adscrito, Idelfonso del Fueyo, que formó parte Vox, en el centro de una alternativa para asegurar que el bloque del voto favorable alcance los once concejales (cimentado por los nueve del PP y el afirmativo de la concejala de Vox) y obligue al alcalde a deshacer el apuro y salir airoso con su voto particular. Las apuestas por la abstención siguen al alza en los pasillos municipales. Incluida, la de la UPL.