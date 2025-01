Motores y cable eléctrico, los productos que más temen los aranceles de Trump

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles a los productos que importe el país, tienen en vilo a empresas y productores de todo el mundo. También a los leoneses, a la espera de que se concrete en qué ámbitos el recién reaterrizado líder ejecutará su peculiar guerra comercial. La Unión Europea está en su punto de mira, de momento no con tanta intensidad como otras zonas del planeta que le plantan cara.

En el caso de la provincia de León los sectores más afectados si se cumplen estos anuncios de guerra comercial serían, por volumen de ventas a EE UU, las fábricas que desarrollan elementos para motores y máquinas motrices, junto con el cable eléctrico. Por destrás están las ventas de vino, los artículos de papel y cartón, las pinturas para actividades artísticas, las chapas de aluminio, las cortadoras de diamante y la pizarra. Un conjunto de actividades que movieron en el último año (a falta del dato de exportaciones de diciembre, que no variará el análisis) casi 88 millones de euros en ventas al pais de Trump. Con una peculiaridad: las exportaciones se han reducido alrededor de un 40% sólo en cuatro años. El mercado norteamericano no es, desde luego, especialmente relevante en el creciente mundo de las exportaciones leonesas. Aunque sí hay empresas importantes que pueden resentirse si sus impuestos aduaneros se encarecen en EE UU.

«Para la exportación leonesa el mercado de Estados Unidos no es muy importante, y además ha ido perdiendo relevancia en los últimos años. De hecho, a día de hoy supone apenas el 5,8% de las ventas al exterior de las empresas locales», señala el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León José Luis Placer.

De hecho «el número de productos que se envían a este destino es muy reducido, apenas ocho de importancia». Los motores y máquinas motrices vendieron el año pasado 43 millones de euros; mientras que el cable eléctrico (a falta del dato del último mes) exportó por 32 millones. Lo que no obvia que «para varias de estas empresas el mercado norteamericano sea muy importante en sus resultados.

Lo es especialmente, según el experto en mercados, para los fabricantes de motores, de pinturas artísticas y de la industria del papel y el cartón. «Su importancia es menor, pero relevante en las cuentas empresariales, para los fabricantes de muelas de diamante, cable eléctrico y los productores de vino». En todo caso, incide en que «el impacto que sobre estas exportaciones vaya a tener una potencial elevación de los aranceles de entrada en los EE UU dependerá de qué productos concretos se vean afectados». Más allá, «el impacto sobre el total de las exportaciones leonesas será escaso, y sólo tendrá relevancia si afecta a empresas cuya facturación dependa de forma importante de los productos sobre los que se incrementen sensiblemente los impuestos, o que dependan en gran medida de este destino como parte de sus ventas».

De momento, según su análisis, únicamente para los motores, pinturas y cartón el mercado norteamericano es muy importante en la facturación exterior (otra cosa son sus ventas nacionales) de las empresas. Es relevante en los instrumentos de corte de diamante, el cable eléctrico y el vino. «En el resto de las empresas que exportan a EE UU ese mercado carece, en realidad, de relevancia».

Los datos

A la baja. En los últimos cuatro años las exportaciones de León a Estados Unidos han ido perdiendo peso. En 2021 fueron más de 146 ME los vendidos por las empresas locales a ese mercado, lo que representaba el 11,3% de las ventas al exterior; mientras que el año pasado suponen (en datos de enero a noviembre, que tendrán poca variación en el último mes del ejercicio) apenas un 5,8% de las exportaciones (menos de 88 M).



Los más potentes. Las ventas de partes de motores y máquinas motrices suponen un 487% de las exportaciones leonesas a EE UU, aunque el valor de lo vendido ha pasado de 75 ME en 2022 a menos de 43 el año pasado. Un descenso del 43%. En el caso del cable eléctrico, supone un 32% de las exportaciones al país, unos 28 ME. En este caso sí se registra un incremento de 9 ME respecto al ejercicio anterior.



Menos facturación. El resto de los productos elaborados en León que llegan al mercado norteamericano tienen escasa importancia en el conjunto total de las exportaciones provinciales. Destacan en este grupo los vinos (2,85 M¤, un 3,2% del total de ventas a ese país, con tendencia a la baja); las etiquetas de papel y el cartón (2,21 ME, un 2,5%, aunque en este caso con tendencia al alza); colores para pintura artística (1,31 ME, también al alza); chapas y tiras de aluminio, que acaban de llegar al mercado exterior leonés y en dos años facturan ya algo más de 1 M¤ al año; y pizarra natural y muelas de diamante, casi un millón de euros más.