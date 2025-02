Amancio Ortega, Broncano, Susana Griso... La estafa del dinero fácil que nadie logra parar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Están proliferando en la Red distintas modalidades de fraudes, que tienen como objetivo común engañar al usuario para que invierta por Internet en alguna plataforma fraudulenta de inversiones, y quedarse así con su dinero. Los ciberdelincuentes suelen contactar con su víctima a través de redes sociales, foros u otras plataformas online, como pueden ser Facebook, Telegram o Instagram, aunque también hay usuarios que reciben llamadas telefónicas tras haber facilitado sus datos durante el registro en alguna de estas páginas fraudulentas. En cualquier caso, para que las posibles víctimas realicen la inversión les indican que obtendrán rentabilidades muy altas de manera muy sencilla y en poco tiempo, según informa el Incibe.

Pero en cuanto la víctima sospecha o se da cuentan del fraude los llamados brókers empiezan a insultar y a acosar duramente a los que han caído en sus garras, dándoles el derecho a llamarte cuantas empresas y personas quieran, puesto que jamás ofrecen una dirección postal del Servicio de Atención al Cliente.

Si has resultado ser víctima de un fraude de estas características, recopila todas las evidencias que dispongas e interpón una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, si para crear la cuenta en la plataforma fraudulenta, reutilizaste una contraseña que uses para acceder a otros servicios online, actualízala lo antes posible para que no accedan a tus cuentas personales. Acuérdate de cambiar también la clave de tu monedero o wallet, en caso de que se lo facilitaras a alguien guiado por el engaño.

De manera adicional, si llegaste a descargar alguna aplicación o herramienta bajo sugerencia del “asesor”, “amigo” o supuesto “experto inversor”, procede a desinstalarla lo antes posible.

También es importante que analices el dispositivo con alguna herramienta antivirus para descartar posibles infecciones o amenazas que pudieran haberse colado en tu equipo a raíz de la instalación de la herramienta anterior.

Finalmente, ponte en alerta y usa el sentido común si contactan contigo o encuentras informaciones en la Red sobre inversiones online, con las siguientes pistas:

Prometen ganancias de forma rápida y una rentabilidad más alta que otro tipo de inversiones. La inversión inicial es baja en comparación con los posibles beneficios a corto plazo. Se trata de una oferta disponible solo por tiempo limitado o para nosotros. Presionan para que actuemos precipitadamente. Ponen mucho énfasis en que se trata de una operación sin riesgos. Intentan que invitemos a familiares, amigos o personas de confianza a que inviertan en el mismo producto o servicio a cambio de comisiones. Se dirigen a nosotros porque no tenemos conocimientos en el tema o buscan personas que nunca hayan invertido como público objetivo. Utilizan términos complejos y no disponen de información adicional para comprobar estudios sobre el mercado o proyecto para demostrar sus palabras. Utilizan la imagen de personajes famosos y medios de comunicación reconocidos para dotar de mayor credibilidad al fraude.

Se está identificando un elevado número de fraudes en los que los ciberdelincuentes engañan a sus víctimas ofreciéndoles unas rentabilidades muy altas por una inversión baja de dinero utilizando la imagen de personas públicas como Amancio Ortega o David Broncano. Para no caer en esta trampa y perder todo nuestro dinero hay que informarse bien y contrastar la información antes de proceder a invertir en cualquier plataforma online. Frecuentemente, las víctimas potenciales son contactadas a través de perfiles fraudulentos de redes sociales, aunque los fraudes también se difunden por foros, grupos o canales de chat, de servicios como Telegram, Facebook o Instagram, o incluso a través de anuncios publicitarios fraudulentos, de forma que un usuario puede caer en las redes de los estafadores simplemente por el mero hecho de buscar información sobre inversiones en webs, foros o grupos no contrastados.

En muchos de los casos identificados, independientemente del medio por el cual los usuarios llegan hasta el fraude, se les convence para que inviertan dinero principalmente en criptoactivos, por ejemplo, 250€. Para dotar de mayor credibilidad al fraude, y que el trámite parezca lógico y habitual para este tipo de gestiones, se les piden datos personales, como DNI, número de cuenta bancaria, etc. Tras realizar la supuesta inversión, es posible que durante varios días los ciberdelincuentes llamen a sus víctimas para informarles de cómo van sus inversiones, hasta que en una de estas comunicaciones les notifican que la cantidad invertida es un importe muy bajo y que tendrían que invertir más cantidad de dinero para aumentar la rentabilidad, por ejemplo, otros 2.000€. Los usuarios, al no interesarles la propuesta al ser una cantidad de dinero más elevada, intentarán recuperar su inversión inicial de 250€, pero se encontrarán con que la web tiene bloqueado sus accesos y, por tanto, no podrán recuperarlo.

Se han identificado otros casos, cuyo modus operandi es el siguiente: el usuario, tras ser engañado para invertir, se crea una cuenta en una plataforma fraudulenta. Al principio solo invierte una pequeña cantidad de dinero, pero en la web puede ver cómo las acciones suben rápidamente su valor. En este punto es importante indicar que como se trata de una falsa plataforma, las acciones/activos suben de manera ficticia para hacer creer a la víctima que está obteniendo grandes beneficios. Se le incita a invertir más cantidad de dinero para obtener una supuesta recompensa. Si el usuario accede y coloca más dinero, seguirá viendo en la plataforma cómo sus beneficios van aumentando. Sin embargo, en algún momento, cuando el usuario quiera recuperar su dinero verá cómo está “bloqueado” o que no se puede retirar por alguna cuestión técnica. Obviamente, será la excusa que utilicen los estafadores, ya que desde el principio todo se trata de un engaño.

Otras casuísticas identificadas también:

El usuario invierte dinero en una plataforma falsa, y pasados unos días, cuando intenta retirar sus beneficios, le piden una comisión y otros pagos en conceptos varios, como por ejemplo, un certificado.

Tras invertir, se le indica al usuario que como sus ganancias son elevadas, debe crearse una cuenta premium de pago. De no acceder a las peticiones, no podrá retirar su dinero.

A través de una canal de Telegram el usuario hace una consulta técnica sobre una plataforma legítima en la que ha invertido en criptomonedas. Le contacta una persona que se hace pasar por el soporte y le remite a otra página web. Bajo engaño le facilita la llave del monedero, motivo por el cual ha perdido todo el dinero que tenía en el balance.

El usuario ha invertido dinero en una plataforma falsa, y para retirarlo le piden que haga más ingresos, pero además, le intentan convencer para instalarse una herramienta de acceso remoto, que realmente copiará toda la información de su cartera a la de los ciberdelincuentes.

Como podemos ver en todos los casos mencionados, el objetivo final siempre será hacerse con el dinero del usuario, y para ello, le harán creer que invirtiendo en la plataforma que se le indique ganará mucho dinero en poco tiempo, pero la realidad es que el usuario se verá envuelto en una espiral en la que perderá dinero y difícilmente podrá recuperarlo.

El Incibe te dice cómo actuar ante un caso real

Los técnicos del Incibe atendieron de forma presencial en la sede de León a un usuario adulto que decidió recurrir a su ayuda ante una supuesta inversión en criptomonedas que había desencadenado en fraude.

Según nos indicó, señalan, tras hablar con un amigo, había comenzado una pequeña inversión en criptomonedas sin tener ningún tipo de conocimiento previo en el mundo de las inversiones.

En un principio, su inversión fue a través de una plataforma, pero posteriormente unos supuestos brokers se pusieron en contacto con él incitándole a invertir en otras plataformas.

Antes de realizar ningún tipo de transacción, le solicitaron instalar la aplicación Anydesk para acceder remotamente a su equipo y ayudarle en los pasos que debía seguir. Dado que las primeras inversiones resultaron fructíferas, viendo incluso que las ganancias eran exponenciales, no sospechó nada y continuó adelante.

Nos comentó que las siguientes inversiones que había realizado habían sido por un importe muy superior a las iniciales y en principio todo parecía ir muy bien, ya que comprobaba que sus ganancias iban aumentando.

Por lo que nos explicó, un día intentó recuperar sus inversiones junto a las ganancias obtenidas, pero no fue capaz de recuperar nada, ni si quiera lo invertido, empezando a sospechar que se había visto envuelto en una estafa.

Además, nos comentó que cuando intentó contactar con sus intermediarios para tratar de solucionar sus problemas, no obtuvo ningún tipo de respuesta por ninguno de los canales por los que había contactado previamente.

Nos explicó después que, mientras estaba buscando alguna solución para recuperar sus ahorros, otro supuesto bróker se puso en contacto con él, asegurándole que era una persona que se dedicaba a recuperar el dinero de víctimas de estafas en inversiones.

Dado que se encontraba muy preocupado, acudió a nosotros en búsqueda de cómo actuar para no verse involucrado en una estafa aún mayor.

En primer lugar, le explicamos cómo en estos casos los ciberdelincuentes intentan dar confianza a sus víctimas, de manera que, tras una pequeña inversión inicial con beneficios, incitan a ampliar la inversión sin la posibilidad posterior de recuperar las ganancias ni el importe invertido.

Para tratar de recuperar el importe defraudado y evitar seguir cayendo en la estafa, le recomendamos:

Recopilar todas las evidencias posibles: direcciones de billeteras, mensajes intercambiados, extractos bancarios, documentación enviada o recibida, medios de comunicación utilizados, etc.

Interponer una denuncia de forma presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cortar toda comunicación con los brokers, tanto los iniciales como el que le ofrecía ayuda para recuperar su dinero.

Reclamar a la plataforma de inversión, aportando toda la información posible (copia de la denuncia, direcciones de billeteras, datos de contacto del ciberdelincuente, etc.).

Reportar los perfiles de los ciberdelincuentes en las redes sociales, donde hubiera tenido contacto con ellos y bloquearlos, recopilando previamente aquellas conversaciones que quisiera guardar.

Desinstalar la aplicación Anydesk de su equipo.

Hacer un análisis completo con un antivirus para descartar posibles infecciones o amenazas.

Al haber facilitado su DNI, contactar con la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para comprobar si se habían solicitado créditos o préstamos en su nombre.

Renovar su DNI si fuera preciso, con la finalidad de poder demostrar que, en caso de cometerse algún fraude, no se habría realizado con el actual, sino con el que estaba en posesión de los ciberdelincuentes.

Actualizar sus contraseñas, si hubiese usado la misma de la plataforma en otros servicios online.

Por otra parte, para evitar que pudiera ser de nuevo defraudado, le dimos las siguientes pautas preventivas:

Tener cuidado ante llamadas que pudiera recibir de personas para ayudarle a recuperar su dinero, tal como ya había ocurrido, puesto que podría ser un nuevo intento de estafa.

Practicar egosurfing para comprobar los datos que pudieran estar siendo utilizados sin su autorización en internet. Incluso le dimos el contacto de la Agencia Española de Protección de Datos, por si lo llegara a necesitar.

Por último, le recordamos que podía volver a contactar con el servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad de Incibe todos los días del año desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, en caso de tener más dudas o alguna otra consulta.