Juan María Vallejo, presidente de Fele: «A algunos León les queda grande y a otros el mundo se les queda pequeño»

Vallejo pasó por la tertulia El Filandón con preguntas de Joaquín S. Torné, director de Diario de León y Roberto Núñez (La 8 León).

EMPLEO

La botella a medias. «La estadística dice lo que uno quiera leer, pero hay que verla a corto y medio plazo. Enero ha sido un mes malo, pero en el conjunto de año ha descendido el número de parados. Vemos nubarrones y nuestro sistema inmunológico está débil porque dependemos mucho del sector servicios, pero no estamos enfermos, estamos débiles. Hay que verlo con distancia. Los datos de enero son malos pero los del año completo no son malos y son mejores que hace un año».

POBLACIÓN

La caída demográfica. «Lo que nos pasa es que tenemos un decrecimiento de población, que no retenemos talento, no vemos oportunidades pero no estamos a la cola aunque la mejora no es inmediata. Hay que buscar otra solución. Crear empleo crea arraigo. Nuestro sector industrial ha sido reducido y en El Bierzo ha desaparecido. Decrecimiento, falta de retención de talento y productividad son las tres claves. Empezamos a estar en desánimo. Pasa el tiempo pero los problemas no y aunque buscamos cifras para mejorar, no las encontramos. No quiero ser pesimista, pero la realidad es la que es aunque lucharemos por cambiarla».

INFRAESTRUCTURAS

Falta unidad. «Estoy siendo pesimista y quiero ser optimista. Con los datos la realidad es que hay que dar pasos. Uno a uno tenemos intención de hacer algo, Fele, ULE, Junta... pero estamos todos iguales y lo que falta es eficacia. Pasa el tiempo y estamos igual. Hablamos de Villadangos y está generando empleo gracias a la infraestructura. Hay que empezar por ahí para convencer de que vengan las empresas. Villadangos y El Bayo crean interés a las empresas por venir. Estar en León es importante pero es dificultoso. Hay que traer inversiones para que la masa productiva crezca. León no voy a decir que es un nodo, porque todos lo queremos en casa, pero es cuestión de posicionamiento. León está donde está y no se puede crear un mantra, es la solución».

TÓPICOS

«Lo que antes era la León-Valladolid ahora es el Corredor del Noroeste». «El Corredor del Noroeste se está convirtiendo en el argumento siguiente a la León-Valladolid. Estamos cansados de titulares, necesitamos ver cosas en el BOE. El tejido industrial es el que es. Falta mano de obra y arraigo y hace falta que vengan empresas grandes de fuera. No es momento de iniciativa empresarial, sino de inversiones y de aporte. Villadangos está en la segunda fase ya tiene el 80% comprometido. El Bayo está ahí. León crece. Hay que crear infraestructuras transversales como el Corredor del Noroeste. Hay una comisión de seguimiento al Corredor Atlántico. No hay que crear promesas, hay que crear obligaciones».

MANIFESTACIÓN

Soluciones y no promesas. «El slogan de «Más soluciones y menos cuentos» me parece acertado. Es el momento de dejar las promesas y traer soluciones. Si recortáis mi intervención del año pasado, es muy parecida. Es necesario defender a los trabajadores porque sin equipo no hay empresa. León está en una situación dificultosa. El fin de semana las calles están animadas pero eso no es la solución».

LA FILOSOFÍA

«Falta unidad». «No vamos a ir a la manifestación porque no la hemos convocado nosotros. Falta unidad y solo se buscan culpables, no soluciones. Hay que buscar salidas a medio o largo plazo, en dos o cuatro años como muy pronto. No hemos avanzado y corremos el riesgo de morir de inanición. Somos una provincia atractiva no, lo siguiente. Pero el empresario necesita ir de la mano y no aislado».

POLÍTICA

Elecciones en el aire. «El panorama político tiene tanto ruido que no permite ver otra cosa. Se nos llama poco y se nos escucha menos. Hay que pensar en desarrollo y no se puede estar pensando en elecciones siempre. Los planes se tienen que hacer por legislaturas, pero no sabemos cuánto van a durar las legislaturas. A dos años hay que hacer cosas ya. Al infinito se puede planificar todo. Hay gente a la que el mundo se le queda pequeño y gente a la que León le queda grande. Hay un potencial pero necesita clima adecuado. Hace falta más unidad de acción en los proyectos que se programan».

JORNADA LABORAL

No es momento de reducir el horario. «El modelo de 37,5 horas semanales depende de los sectores. No todos somos iguales. El empresario defiende al trabajador y los convenios están ahí. La construcción lleva doce años sin huelgas y el convenio actual está por encima del SMI. No es una cosa que nos preocupe. El problema es que tiene que haber diálogo social. La productividad está muy baja, si crece se puede bajar el horario, pero ahora no es el momento. Hay que tener en cuenta la empresa y el sector».