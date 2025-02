Los sindicatos del 16-F: "León necesita ayuda urgente, no limosna, sino lo que nos han robado"

A dos días de la manifestación por el futuro de León, los sindicatos convocantes justifican el 16-F en la "urgente necesidad" de que las administraciones apliquen un plan de emergencia de inversiones públicas que corrija el desequilibrio territorial de la provincia. "León necesita ayuda, pero no queremos limosnas sino que retornen lo que nos han robado" y que el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, cifra en 800 a 1.000 millones.

Las plataformas sindicales efectuaron un llamamiento a la ciudadanía para acudir en masa a la manifestación del domingo para llevar el grito de León "a Madrid, Valladolid y Estrasburgo, donde haga falta para que las administraciones" miren a León, explicó la CGT, que matizó que el 16-F "no es el fin, sino el inicio de movilizaciones" en favor del desarrollo de León.

La secretaria provincial de CC OO, Elena Blasco, añadió que reclaman "solidaridad" con la provincia, que padece "paro, inacción, falta de infraestructuras, desaparición del tejido industrial, no retorno del talento..." y necesita soluciones de mano de ese plan de emergencia dirigido al "empleo, las infraestructuras, la reconstrucción industrial y los servicios públicos".

Los sindicatos creen que el 16-F parte de buenas expectativas, ya que se han sumado más de 60 alcaldes, las organizaciones del campo Asaja, Ugal-upa, Coag y UCL, los partidos, colegios profesionales, coordinadoras de pensionistas, la cultura, el leonesismo social, León Propone... CSIF opina que "si alzan todos los leoneses la voz y salen a la calle, no hay marcha atrás. Nos enorgullece liderar esta movilización pero solos no podemos tirar del carro, tiene que ser cuestión de todos".

Blasco insistió en que "queremos fomentar el arraigo con trabajos dignos y calidad de vida que ahora no hay".

Todos tienen claro que las "administraciones, a no ser que se vean forzadas, no van a hacer nada". E insisten en que la manifestación es "transversal". Reguero concluyó que "ni somos victimistas ni llorones ni llevamos boina calada, ni somos paletos. Tenemos identidad propia y carácter y no tenemos la culpa de la situación de León, la culpa es de las administraciones".