Pilar Marqués y Flor Álvarez Taboada se convierten en las dos primeras catedráticas del campus de Ponferrada

Pilar Marqués Sánchez, Flor Álvarez Taboada y Pablo Rodríguez Gonzalvez son los tres nuevos catedráticos que este febrero ha sumado el campus de Ponferrada de la Universidad de León. Se trata de un reconocimiento, no solo al trabajo y a la carrera de cada uno de ellos en la docencia, la investigación y la gestión, también al esfuerzo conjunto de un campus periférico que, como señala su vicerrectora, Pilar Marqués, “se hace mayor porque personas de fuera vienen y apuestan por desarrollar en El Bierzo su vida profesional y personal”.

Precisamente Marqués, profesora en el área de Enfermería y Fisioterapia, es uno de los tres nuevos catedráticos y la única nacida y crecida en Ponferrada. Ella y la docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal Flor Álvarez Taboada son, además, las primeras mujeres en alcanzar este escalafón, el más alto en la carrera académica universitaria, en el campus de Ponferrada.

Primera catedrática del área de enfermería de Castilla y León

“Yo tuve grandes mentores que me inspiraron y que tuvieron una generosidad increíble compartiendo su conocimiento conmigo, así que a ellos se lo agradezco y, por supuesto, a la familia, a los amigos, al departamento de Enfermería y Fisioterapia y al grupo de investigación Salbis, siempre digo que los errores son míos, pero los logros son compartidos con ellos”, ha manifestado Marqués.

Y no son pocos los logros, Marqués se ha convertido en la primera enfermera catedrática del área de Enfermería de León, de Castilla y León y del departamento de Fisioterapia y Enfermería.

Segunda catedrática de España de ingeniería cartográfica

“Nunca había sido mi objetivo convertirme en catedrática, siempre me he centrado más en que estuviéramos a un nivel puntero y fuésemos una referencia. En cualquier caso, es una satisfacción muy grande. He disfrutado mucho del camino hasta aquí y lo más bonito es el cariño que sientes de tus compañeros”, ha explicado Taboada.

Ella es ahora la segunda catedrática en toda España en el área de ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría y, la única que ejerce en una universidad pública. “Es una prueba de que desde los campus pequeños también se puede”.

Catedrático de ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría

“Es el reconocimiento a la trayectoria docente e investigadora”, asegura Pablo Rodríguez que se ha convertido este viernes en catedrático en el área de Ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría y seguirá compartiendo su conocimiento con los estudiantes del grado en Geomática y Topografía del campus de Ponferrada.