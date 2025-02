Las aspiraciones de León solo encallan en la comisión

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mostró ayer convencido de que los socialistas de CyL, con el soriano Carlos Martínez al frente, van a ganar y gobernar en 2026 porque el presidente de la Junta «no es el futuro». Reprochó además a Alfonso Fernández Mañueco la pérdida de «200.000 habitantes», equivalente a la «desaparición de la ciudad de Burgos». Por su parte, el secretario autonómico electo del PSOE, Carlos Martínez, dijo estar dispuesto a «darlo todo» desde su nueva responsabilidad y trabajará con «humildad» para «despertar a la sociedad» y rearmar ideológica y territorialmente el proyecto socialista para luchar contra el auge del «populismo». Martínez se emocionó tras escuchar al secretario saliente durante una década, Luis Tudanca, dejar el cargo «sin ninguna melancolía» porque dijo estar convencido de que Martínez podrá «devolver la esperanza» a la geste de esta tierra. «Me voy tranquilo porque el partido queda en magníficas manos», indicó. El también alcalde de Soria aseguró que «no creo en liderazgos personalistas ni en salvapatrias, necesitamos muchos líderes y muchas lideresas, tantos como pueblos y ciudades hay en CyL». Remarcó que «hay que decir a la derecha, que la propaganda no nos saca de la crisis, que no reconocer nuestros problemas no los resuelve, sino que los agrava, que no podemos hablar de estabilidad sin presupuesto, ni de crecimiento perdiendo nuestro capital más valioso que son nuestros jóvenes».

Las aspiraciones de 'León solo' no llegaron a cuajar en el Congreso autonómico del PSOE de CyL. La enmienda promovida por la agrupación de los socialistas de la ciudad ya llegó 'tocada', y el 'enmendador' que la defendió en la comisión a puerta cerrada para lograr respaldo e incluirla en el Acuerdo Marco del partido no logró convencer al 30% de los allí reunidos para que la propuesta se votara en el plenario. Pedían que se reconozca «explícitamente» que sigue abierto el proceso autonómico previsto en la Constitución y el derecho de León a ser una autonomía porque «mientras Castilla avanza, León se hunde en todos los registros, demográficos, de empleo o de renta, y con él todos los corredores industriales del noroeste peninsular». Revertir estas situaciones «es un motivo de interés nacional» válido para cumplir la vía del artículo 144.