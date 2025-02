Diez critica “el congreso más decepcionante de los últimos años” del PSOE en Castilla y León

El alcalde de León, José Antonio, Diez, considera que el congreso autonómico del Partido Socialista ha sido “el más decepcionante de los últimos años”, entiende que la nueva ejecutiva, no le representa “en absoluto “, lamenta que no se estén escuchando los intereses del Bierzo y critica la postura de Zamora y Salamanca, que no están siguiendo sus pretensiones autonomistas.

Diez se ha manifestado en estos términos durante una rueda de prensa celebrada para escuchar la voz de las agencias de viaje de León, que se sientem agraviadas por el sistema de reparto del Club de los 60 y proponen una descentralización de la gestión: “ podría ser el primer paso para una autonomía“, bromeó el alcalde.

La valoración “ dependerá de quien se pregunte, evidentemente. Yo creo que este congreso para los socialistas de León, que llevamos reivindicando y peleando históricamente por la situación territorial diferente por una cuestión de empatía con este territorio, este congreso ha sido de lo más decepcionante que hemos vivido en los últimos años en el partido”.

La nueva configuración que se ha realizado desde el partido es “ de lo más alejado de León, que yo he conocido. Tudanca dio algunos pasos, pero el nuevo Secretario General se aleja totalmente de León. Creo que ha tergiversado totalmente la cuestión. Quedó claro que la consulta estaba a expensas del reglamento federal. Se ha atribuido cuestiones que no le competen y mi descontento es absoluto”.

“Habrá cuatro que digan que están muy contentos porque han puesto no sé qué, que no han puesto nada”, criticó Diez.

De cara a la elección de nuevo secretario provincial, la posición del alcalde no cambia: “ sigo teniendo un compromiso absoluto con los leoneses. Asumir la Secretaría desviaría mucho el foco pero yo no puedo hacerlo. Otros sí, porque se ve que no tienen mucho que hacer. Ojalá haya otros compañeros que puedan dar el paso, y no solo lean, sino que también, porque parece que últimamente solo hablamos de León y que Bierzo no tiene sus anhelos históricos y sus necesidades de invasiones. Pero desde este modelo de PSOE en Castilla y León, que se ha creado, creo que no lo van a hacer”, dijo.

Auguró “un mal camino al Partido Socialista en Castilla y León. Hay delegados que no han cumplido ni siquiera con el dato de sus agrupaciones. Vamos 14, o 15 o 16 que nos arrogamos la representación de 3000 para buscar un puestín. Ha habido compañeros de Zamora y de Salamanca que no han aprobado ni siquiera una de las propuestas por la autonomía para el Reino de León”