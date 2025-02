Claudio Rivas, el empresario leonés del caso Aldama, declara hoy en Madrid

Claudio Rivas, el empresario leonés vinculado a la trama de Víctor de Aldama, en la que se sospecha que figuraba como número 2 del organigrama correspondiente al grupo criminal que se dedicaba supuestamente a defraudar el IVA de la venta de hidrocarburos por valor de 180 millones de euros, pasará hoy por la Audiencia Nacional a petición del juez Santiago Pedraz, que le tomará declaración en condición deinvestigado.

El investigado ya ofreció su testimonio ayer ante el Tribunal Supremo por otra cuestión, antes de hacerlo hoy por la referente a su persona. El juez que investiga al exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo escuchó ayer martes dos versiones opuestas en relación con unan supuesta entrega de 90.000 euros por parte d euna empresaria en la sede del PSOE de Ferraz. La empresaria confirmó que hizo dos entregas de 45.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz y el Claudio Rivas negó todo poco más de una hora después.

Según la versión de la empresaria Carmen Pano, recogida en un informe de la Guardia Civil, ese dinero procedía de Claudio Rivas y fue entregado al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que fue quien se lo dio a la primera para que lo llevase a Ferraz.

Ella confirmó ante el juez que, tras recoger el dinero del despacho de Aldama, fue en dos ocasiones a Ferraz, una en taxi y otra en un coche que conducía un amigo de Rivas, cuyo nombre ha aportado al juez por si le quiere citar. Allí, dijo que iba a entregar dos paquetes a nombre de De Aldama, subió a la segunda planta y se los dio a una persona, sobre la que no ha entrado en detalles y ha señalado que todo fue rápido. El empresario de León negó que él diese dinero para entregar al PSOE, y se desvinculó al mismo tiempo de la compra del chalé con el que la Guardia Civil cree que la trama premió al exministro José Luis Ábalos.

VERSIONES CONTRAPUESTAS

Ese chalé fue adquirido por la empresa Have Got Time, que según la Guardia Civil está administrada por la hija de Carmen Pano, si bien esta empresaria ha dicho que en realidad era del industrial leonés. Él también lo niega. Un informe de la Guardia Civil conectó al industrial leonés —investigado junto a Aldama por un presunto fraude en hidrocarburos— con el citado chalé. Este inmueble lo habría puesto la trama a disposición de Ábalos en contraprestación a las adjudicaciones de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y a las gestiones de habilitación de la empresa de hidrocarburos Villafuel, cuyo propietario era el leonés, fue quien habría cubierto «con los gastos derivados» del pago de la casa, según el sumario. El ex subsecretario de Transportes solo trasladó la oferta.

En su primera declaración en el Supremo, el 12 de diciembre, Ábalos explicó que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas en su subsecretario, Jesús Manuel Gómez, la persona que «más pulcramente» podía hacerlo, como se mostró convencido que hizo. Ahora bien, Gómez, investigado en la parte del caso que lleva la Audiencia Nacional, explicó que él únicamente vio la oferta que presentó la empresa Soluciones de Gestión, si bien no entró en profundidad en la cuestión