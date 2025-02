San Andrés, «sin bola de cristal» sobre la cuantía del soterramiento

Publicado por San Andrés Creado: Actualizado:

Cinco horas, una toma de posesión y un curioso comienzo. El pleno de San Andrés del Rabanedo inició la sesión 'tumbando' el acta de enero con los votos de la oposición (excepto Cs) por «recortar» las intervenciones de IU y las respuestas del equipo de Gobierno a este partido, según denunció la portavoz Laura Fernández. La alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, matizó que «las actas no las escribimos, ni decimos lo que se pone y lo que no». Con las espadas ya en alto desde los primeros compases, los debates surgieron de la mano de tres mociones. Una sobre el uso de los canales de comunicación municipales «de forma partidista», a juicio del PSOE, PP, Vox e IU; otra sobre la oferta de empleo público por parte del Ayuntamiento, a instancias de IU, porque «el personal que se marcha no es repuesto y se fomenta la privatización», a lo que la regidora contestó que «hay tiempo, pero no esperaremos a diciembre»; y la tercera, la propuesta de Cs para solicitar ayuda a una empresa externa en materia de limpieza. En la sesión, Andrés Vidales se integró como edil de UPL al sustituir a la exresposable de Hacienda, María Ángeles González. Tampoco faltó el asunto del soterramiento, donde UPL alardeó de haber conseguido en la reunión del pasado día 13 con técnicos de Adif «que trasladen al ministerio la petición de un informe que justifique por qué sí o no se deshecha el plan de 2004 para soterrars». Algo que la alcaldesa considera que «ya está bien» como avance en esa materia. Caurel contestó a Vox que carece «de una bola de cristal» para saber cuánto tendría que aportar el Ayuntamiento para soterrar hasta ver ese informe.