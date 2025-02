Cuentas cuestiona el cumplimiento de las medidas de igualdad del Ayuntamiento

La última fotografía fija del Consejo de Cuentas deja al Ayuntamiento de León desenfocado. No por las finanzas, ni las fiscalizaciones de contratos, sino en una de las áreas de las que ha hecho bandera publicitaria el gobierno de José Antonio Diez. Pese a contar con una concejalía específica y hacer referencia constante en cada uno de sus discursos públicos, el consistorio no ha enviado su plan de Igualdad al registro nacional, no tiene «un calendario de actuaciones con plazos e indicadores de cumplimiento» de las medidas, como comunicó este jueves el organismo autonómico de control tras la celebración de su pleno.

La advertencia centró la reunión del Consejo de Cuentas en el que se analizó la gestión de estas estrategias por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. El informe reseña que «los ayuntamientos han cumplido con su obligación de aprobar un plan interno de igualdad de los empleados públicos como compromiso con la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y con la lucha contra la discriminación por razón de sexo».

Aunque, como apostilla el organismo presidido por el leonés Mario Amilivia, «León es una de las capitales que no establecen un calendario específico o marcan un plazo para sus actuaciones». No sólo se aprecia esta falta, sino que además se afea que, «en cuanto al seguimiento y evaluación, tampoco contempla, a efectos de verificación de cumplimiento, indicadores cualitativos o cuantitativos».

La comunicación del Consejo de Cuentas recomienda al Ayuntamiento de León «establecer un calendario de actuaciones con plazos e indicadores de cumplimiento para su Plan Municipal de Igualdad». El consistorio, como se apostilla en el informe, «formalizó en abril de 2024 un nuevo plan interno», pero «no lo remitió al Registro de Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas, conforme a la normativa, ni al Registro de Planes de Igualdad de las empresas (Regcon)».

Cuentas detalla que «el diagnóstico previo a la elaboración del plan interno del Ayuntamiento de León contiene una referencia expresa a la prevención del acoso sexual y se refiere a protocolos de prevención», además de que «figura entre los que prevén medidas de discriminación positiva en la resolución de procesos selectivos o de promoción del personal en casos de empate, así como la ponderación de pruebas físicas y adaptación de baremos con perspectiva de género».

La radiografía se exhibe a partir de las «41 conclusiones que refleja el informe y de la opinión emitida», que permite a la institución de control externo realizar sus recomendaciones. Sobre estas guías, Cuentas insta al consistorio a «difundir entre su personal el conocimiento de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal», además de verificar su cumplimiento «a través de los indicadores definidos». No lo ha hecho, recalca el organismo, que avisa también de que «los planes de todas las entidades, salvo los de León y Palencia, estaban vigentes al inicio de la última legislatura».