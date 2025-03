El PSOE llega a primarias en guerra abierta entre sanchistas y leonesistas

Javier Alfonso Cendón y Diego Moreno ya están en la carrera por la secretaría provincial del PSOE; sin tregua, ni en la presentación de avales. En el socialismo leonés hay un ambiente prebélico camino del congreso, del 30 de marzo. Leonesismo contra sanchismo resume la esencia del enfrentamiento de posiciones enconadas de cara a las primarias del 16 de marzo, que medirán la fuerza de cada facción; la alternativa de Moreno, que se presentó ayer en el registro de avales en la sede socialista con señalamientos al «aparato», por torpedear el proceso y disuadir a los militantes de darle su apoyo; Cendón negó la acusación, rodeado de parte de su guardia pretoriana en la ejecutiva y otros cargos electos. Moreno fue vertical al exponer la intenció de su candidatura: «Estamos dispuestos a abordar el debate de la autonomía, el autogobierno de la provincia de León, que es algo de lo que el partido está alejado; venimos a decir que hasta aquí llegamos, que estos 42 años desde que metieron a León con Castilla no ha sido nada bueno para esta provincia, que entonces era una de las más pujantes y ahora está en el fondo», expresó contra los criterios de las ejecutivas provincial, autonómica y federal, además de los acuerdos marco de sus congresos. Moreno declaró que el suyo es un «movimiento de audacia» «como el de Sánchez en 2017, contra el aparato, nosotros somos la voz de la militancia». De ese aparato, reiteró, llegan «las presiones que han ido más allá del límite que establece la cordialidad a la hora de presionar a los militantes para que no nos dieran su aval»· Y respondió a su historia leonesista en el socialismo frente a la impostura que le achaca la parte contraria: «Cuando era secretario de juventudes socialistas, ya defendía esa propuesta». Diego Moreno presentó 600 avales. De inmediato, Cendón dio la réplica, rodeado de fieles y pesos pesados de su ejecutiva y otros cargos electos del socialismo leonés, basó su propuesta «en culminar un proyecto de futuro para León y cambiar el rumbo de la provincia con iniciativas», resumió tras relatar algunos de los hitos de su gestión al frente del PSOE leonés desde hace 8 años. Tampoco dejó pasar la confrontación con su oponente por el tema de la autonomía de León: «No es lo que diga un candidato; esto lo deciden los militantes; aunque ahora se decide otra cosa, el liderazgo del PSOE en León». Para que no faltaran ingredientes a este despliegue de tropas en el campo de batalla orgánico que ya es el PSOE leonés, el recién elegido secretario de los socialistas en la autonomía, el soriano Carlos Martínez, prefirió ponerse de perfil: «Respeto total y absoluto. No voy a meterme en ese jardín». «Lo que pedimos a otros órganos superiores del partido lo tenemos que hacer con las estructuras provinciales y locales», dijo Martínez. El alcalde de León sí que mostró su opinión sobre la denuncia de Moreno ante las interferencias del aparato provincial. «Sería de una gravedad extrema si se corroborasen presiones a los afiliados para lograr avales a Moreno» y estaría «demostrando una falta de limpieza en el proceso y de principios y ética muy importante». «Qué pensaría el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre que un miembro de su ejecutiva Federal utilice estas tretas» en un proceso de recogida de avales, una estrategia que, a su juicio, «entristece bastante» y «devalúa a Cendón como candidato a seguir representado a los socialistas». La candidatura de Cendón quiso dar muestras de fortaleza ante los socialistas leoneses: «Hemos presentado avales que reúnen al sesenta por ciento de la militancia», al pie de tres mil afiliados. Más tarde, Moreno explicó que no le habían facilitado ni el censo.

Diego Moreno presenta los avales para su candidatura del PSOE leonés.FERNANDO OTERO