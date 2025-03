«El alcalde no cree en el leonesismo, solo es una estrategia electoralista»

Gavilanes se sometió a las preguntas de Joaquín S. Torné, director de Diario de León, y Roberto Núñez (La 8 León).

GOBIERNO EN MINORÍA

«Aún así, está siendo fructífero para León». «Estamos en minoría por primera vez en la historia de la Comunidad. Había un pacto con Vox, lo rompieron de forma unilateral y gobernar aún en esas condiciones está siendo muy fructífero para León. Los servicios públicos siguen siendo los mejores y hay capacidad de diálogo evidente. Es una labor de consenso con todas las fuerzas para sacar adelante las mejores iniciativas».

PRESUPUESTOS

León es la provincia que más crece. «Presupuestos se han presentado varios. Para León, el último tiene un aumento del 17%, es la provincia que más crece en Castilla y León y Carriedo ha negociado, pero Vox no quiso ni sentarse con el consejero. Seguiremos tendiendo la mano».

LA OPOSICIÓN

«No hay opción de diálogo». ¿Diálogo de besugos? No hay opción de diálogo con Vox, el PSOE tiene problemas internos y un adelanto electoral no viene a cuento porque la estabilidad en Gobierno es clara, como ha dicho siempre Mañueco. Va a haber cambios en el PSOE pero no con nosotros. Tudanca sigue siendo el portavoz, los contactos son con él y eso no ha cambiado. Carlos Martínez ha dicho que ha enviado una carta al grupo parlamentario, pero nosotros no hemos recibido nada».

PARTIDA PARA LEON

280 millones de inversión. «León tiene 280 millones de inversión, pero como se prorrogan los presupuestos, las obras siguen y la Junta sigue apostando por León. Ahí está la ampliación del Parque Tecnológico con 1.700 empleos, que además pasa de 72 a 79 hectáreas gracias a 15 millones de inversión. Sigue también la ampliación de Villadangos, que ya tiene urbanización y trae empresas con 182 hectáreas y un millón de metros y 900.0000 metros cuadrados edificables. Está la licitación por 15 millones y de urbanización son 12 millones. Va a ser la referencia del Noroeste. Es una apuesta de la Junta por León y es una iniciativa destacada».

APUESTA POR MEDICINA

«Hay que estar orgullosos». «Es para estar orgullosos traer Medicina porque va a hacer de León un referente académico. Va a tener financiación suficiente porque es una apuesta de la Junta y de la ULE».

SECUELAS DEL 16-F

«Todos queremos lo mejor para León». «La manifestación es una reivindicación de que todos queremos lo mejor para León. Es algo que compartimos todos. Pero ya existió la Mesa por León con sindicatos, empresarios y cuatro reuniones. Se realizó un plan estratégico, con 80.0000 euros de la Junta que recogía las necesidades de León para prosperar y tener futuro. Eso quedó guardado en un cajón y el PSOE llevó a las Cortes otro plan. Pero en siete años que lleva Sánchez en el Gobierno, no se ha hecho nada. Mañueco lleva desde 2019 y ahí están los resultados: el Parque Tecnológico, la Red de Calor de Biomasa, Villadangos que va a llegar a Asturias y Galicia, el Conservatorio que es una realidad, la Estación de Autobuses de León y Ponferrada, Sahagún, San Andrés, El Ejido Pinilla, el Bayo… son proyectos que salen adelante por la Junta. Pero al Estado hay que pedirle que cumpla con lo suyo. San Marcos lleva tres años sin tocar, la integración de Feve desde 2019 no se ha cumplido, Torneros, que el Sepes prometió en 2025, las empresas… son proyectos que quedan en el olvido».

LEONESISMO MUNICIPAL

«El alcalde solo busca su interés personal». «Después de la manifestación de León, Puente le dio 256 millones a la estación de Valladolid, que no gusta ni a los vallisoletanos. El alcalde de León no reivindica nada para aquí, solo critica. Si es del PSOE y Puente hace lo que hace, tienes que sentarte con los ministros. Pero lo único que hace es una estrategia electoralista, porque no cree en el leonesismo, solo lo usa para su interés».

UNIDAD DE ACCIÓN

«El hartazgo es culpa de Sánchez». «Puede existir un hartazgo de la sociedad leonesa, pero es porque los proyectos del Gobierno no fructifican. Tenemos que reclamarlo todos unidos y generar empleo, pero en siete años no vemos que lo reivindiquen ni el alcalde ni UPL que gobiernan en Diputación. Del plan de 24 puntos no se ha cumplido más que uno, y en UPL repitieron el apoyo aunque les habían engañado. UPL es incapaz de gobernar porque no hace nada por León. El Estatuto de Autonomía establece un plan de contingencias plurianuales para evitar los desequilibrios entre provincias».

CONDONACIÓN DE DEUDA

A cada leonés se le perdonan 500 euros. «La condonación es el trilerismo de Sánchez. Perdona 17.000 millones a Cataluña pero esa deuda pasa al Estado y terminamos pagando más los leoneses. A cada leonés le perdonan 500 euros, pero a cada catalán le condonan 2.000. Los austeros salen perjudicados».