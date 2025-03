Intervención avisó en septiembre a Diez del problema del cobro de la tasa de Gersul

Quedan todavía tres meses y medio por delante. Pero con fecha de 19 de septiembre, el plan anual de control financiero y el informe de riesgos de 2024, elaborados por la Intervención municipal ya lo advertían. Los dos documentos, enviados dentro de un mismo archivo avisaban de los problemas para el cobro la tasa de Gersul por los que ahora el Ayuntamiento de León puede perder 5.132.990,7 euros.

Si prosperan las reclamaciones judiciales impulsadas, la administración se quedará sin poder ejecutar la recaudación de los recibos del pasado año del tributo por el tratamiento de la basura, pese a las alertas del órgano de fiscalización que le insistían al alcalde, José Antonio Diez, de la «carencia o falta de eficacia y eficiencia en la gestión».

El documento subrayaba que «los trabajos de control permanente para 2024» debían consistir «en la comprobación periódica del estado de tramitación del Padrón fiscal de tasa por tratamiento de residuos domésticos para que sea elaborado, liquidado y notificado dentro de 2024». «Corresponde a la Concejalía de Hacienda», dirigida por Carmelo Alonso, «de quien depende el servicio, llevar a cabo el control correspondiente», se apuntaba en el documento que Diez guardó en el cajón hasta el 10 de enero, cuando se lo reclamaron por escrito los partidos de la oposición, a pesar de que el órgano responsable de la fiscalización municipal lo había registrado para que se remitiera al Pleno.

Ahora, aquellas advertencias resuenan, después de que un particular y una empresa hayan decidido recurrir ante el juzgado contencioso administrativo para que se anule el cobro de la tasa. No fue notificada con acuse de recibo ni liquidada, como se requiere para los nuevos tributos, pero además quedó derogada a 31 de diciembre de 2024, con la entrada de la nueva normativa en la que se aúnan las antiguas de recogida y tratamiento de la basura.

Hay 4 años para que prescriba y da igual que la ordenanza esté derogada, defienden frente al recurso

La suma de los dos factores hace que no se pueda cobrar, según defienden los reclamantes, aunque desde el consistorio se defiende que, de acuerdo a la ley, hay cuatro años para que prescriba y, pese a no estar en vigor ya, sí que se ha producido el hecho imponible que justifica el cobro. Se recaude o no, León deberá pagar 4,3 millones a Gersul por su parte del CTR.

No llegaba tan allá en el análisis del riesgo el interventor municipal, Gabriel Menéndez Rubiera, pues por entonces no se había derogado la ordenanza. Sí que insistía en la necesidad del «control permanente sobre el Padrón fiscal de tasa por tratamiento de residuos domésticos», aún hoy sin elaborar, «con dificultad para que sea notificado y liquidado dentro de 2024». «Si el padrón no se elabora, liquida y notifica dentro del ejercicio, para el próximo se producirá una acumulación de dos ejercicios, con efectos obvios en los contribuyentes» al duplicarse la cuto, exponía el responsable de la Intervención.

El «objetivo» empujaba a cumplir «dentro del ejercicio», tras 12 meses de plazo. «Al día de la fecha no está elaborado», recalcaba el interventor. No tuvo efecto. No se cumplió con la notificación con acuse de recibo. No se ha hecho aún a 19 de marzo de 2025, medio año después.