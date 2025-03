«La volatilidad no vendrá de las crisis actuales, sino de las no conocidas»

Con la vista puesta en la inversión a largo plazo la Inteligencia Artificial (IA) y todo lo relacionado con su crecimiento es donde se encuentran las empresas que generarán más beneficios. A corto, defensa, financiero y software abren buenas oportunidades. En todo caso, el momento actual invita a «la calma y la paciencia. No es aconsejable salir en mal momento». Son algunas de las reflexiones de Leonardo López, responsable en España y Latinoamérica de la gestora Oddo BHF, que esta tarde intervendrá en el Club de Prensa de Diario de León en el ciclo de charlas de Andbank y El Inversor Inquieto. Será a partir de las 20.00 horas, bajo el título Gestión activa impulsada por la inteligencia artificial y natural, y podrá seguirse a través de www.diariodeleon.es.

—En su conferencia va a hablar sobre la gestión activa, la IA que todo lo protagoniza ahora, pero también la inteligencia natural. ¿Cómo aplicar todo ello en un momento tan complicado?

-La IA es una revolución silenciosa, sin precedentes, que va a trasformar nuestras vidas en múltiples aspectos: social, sanitario, laboral, científico… Estamos viviendo una aceleración tecnológica extraordinaria, a medida que los modelos cada vez son más poderosos y cuentan con mayor capacidad de computación. La IA es una temática transversal que se está expandiendo a todos los sectores de la economía. Como inversores, tener exposición a esta temática es una necesidad para construir carteras robustas y de largo plazo. En la conferencia repasaré la situación macroeconómica a nivel global, que está caracterizándose por un incremento de la incertidumbre y por ende de la volatilidad con diferencias crecientes entre regiones, sectores y compañías. En este escenario la gestión activa, capaz de adaptarse y rotar identificando a los próximos ganadores, va a jugar de nuevo un papel muy importante. El título de la conferencia hace referencia a las dos inteligencias, artificial y natural, pues es con ellas con las que hace casi 7 años, finales de 2018, lanzamos nuestro fondo de Inteligencia Artificial con la convicción que estaba empezando una revolución transversal.

—Los mercados llevan meses adelantando problemas, pero aguantando. Ahora la llegada de Trump parece el punto de inflexión. ¿Cómo cree que se comportarán a corto y medio plazo?

-La llegada de Trump fue tomada con optimismo por los mercados, pues sus políticas de desregulación y bajada de impuestos corporativos se presumían pro negocio y buena parte de los analistas señalaban que eso habría de ser bueno para la renta variable americana, para el dólar e incluso para los cripto activos. La realidad es que desde su llegada a la Casa Blanca su discurso se ha centrado más en la política arancelaria mediante mensajes erráticos y cambiantes, que han generado mucha incertidumbre. El resultado, que estos primeros meses de año la renta variable europea, la bolsa china y el oro son los activos con mejor comportamiento. No tenemos una bola de cristal para predecir el comportamiento de los mercados pero sí podemos decir que Europa está de vuelta (mejora económica, paquetes de estímulos en Alemania y en la región, posible fin de la guerra en Ucrania y un potencial menor impacto de las tarifas) y que China puede ofrecer oportunidades (paquetes de estímulo, elevada liquidez, menor exposición a los aranceles americanos que en el pasado, gigantes tecnológicos avanzando en la carrera de la IA).

—En estos momentos es cuando los gestores suelen recomendar calma a los inversores. ¿Hay que cambiar a estrategias más conservadoras, o esperar?

—La historia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que tomar decisiones en momentos de alta volatilidad no es lo más acertado para obtener rentabilidades en el largo plazo. Por eso, la calma, la paciencia es clave. La volatilidad es parte de los mercados financieros, y caídas como las que hemos visto este año en bolsa americana no son nuevas; son parte del mercado y no es aconsejable salirse en mal momento. En 20 años en los que la bolsa americana empezó tan mal como este año, o incluso peor, nos encontramos con 10 de ellos en los que se terminó con rentabilidad positiva y de ellos 7 con rentabilidades de doble dígito. Por eso para el inversor final es clave contar con el apoyo de asesores financieros, que les conozcan bien, sus necesidades, sus ambiciones, su situación; ellos les podrán ayudar a no dejarse llevar por la emoción y a poder centrarse en los objetivos financieros.

—¿Qué sectores y mercados se van a ver más afectados?

—En esta rotación que estamos viendo va a ser esencial ser ágil, ser activo en definitiva, en el corto plazo sin perder la perspectiva del largo plazo. Me refiero a las oportunidades que se nos presentan actualmente en Europa (Alemania y empresas con exposición regional) y China (con particular atención a la tecnología). En cuanto a sectores miraríamos al sector de la defensa en Europa (beneficiario de las necesidades de inversión en seguridad europea), el financiero (con crecimientos sostenibles en un entorno de tipos favorable) y el software (oportunidades vinculadas a la IA, y bien posicionado para afrontar la reducción de costes en los próximos años), por citar alguno. Pensando en el largo plazo, una de nuestras mayores convicciones es la IA y todo lo relacionado con su crecimiento. Es aquí dónde vamos a encontrar a las compañías más innovadoras, que más crecen y que generen beneficios para una cartera de largo plazo.

—Las turbulencias geopolíticas se acentúan. ¿Será la volatilidad el compañero de viaje durante mucho tiempo?

—Los riesgos geopolíticos se amontonan y los tenemos muy presentes: conflictos en Oriente Medio, guerra Ucrania-Rusia, conflicto China-Taiwán, etc. Pero la volatilidad no vendrá generada por estas crisis que en cierta manera ya son conocidas y están en precio. La volatilidad vendrá por otros eventos, no conocidos. Los famosos cisnes negros. La volatilidad vendrá de eventos inesperados, como lo supuso la irrupción de Deepseek en sólo un fin de semana, y para los que no estaremos preparados ni tendremos respuesta inmediata. Pero la volatilidad no siempre es mala, genera oportunidades y es el escenario ideal para que la gestión activa aporte valor.

—La Reserva Federal ha adelantado problemas de crecimiento para la economía norteamericana. En la UE están haciendo lo propio. ¿Hay que esperar una nueva crisis?

—Hace tan solo unos pocos meses, el punto de vista prevalente era que Estados Unidos estaba en un estado de forma excepcional y que Europa estaba dormida. En 2023 y 2024, la economía americana sorprendió por su vigor y Europa por su estado latente, especialmente Alemania. En tan solo unas semanas la narrativa ha cambiado radicalmente. En EE UU, la política arancelaria de Donald Trump es confusa, tanto los hogares como las empresas teman mayores precios y menores ingresos. En el caso más extremo, estas tendencias tienen un nombre: estanflación. Si bien este riesgo aún es una posibilidad lejana, está forzando a la FED a no hacer nada. La perspectiva de una recuperación genuina en Europa está tomando forma. Tras seis recortes al tipo de interés desde junio de 2024 el BCE no ha cerrado la puerta a nuevos recortes, si bien ha subrayado que su política se ha vuelto significativamente menos restrictiva. Esto supone una concesión a la minoría activa del consejo que argumenta que el BCE debería entrar en modo de pausa debido a los riesgos de inflación al alza. Esto es cierto en el caso de EE UU, pero resulta incongruente aplicado a la eurozona.