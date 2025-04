La UE nomina a la feria de salud de Villaquilambre

La Feria de la Salud de Villaquilambre ha sido nominada a los Premios Europeos a la Innovación Política 2025 por el Instituto European Capital of Democracy y The Innovation in Politics. Participará en la categoría de Salud Pública y envejecimiento activo. El instituto ve «necesaria» la feria y valora que el proyecto «responde a la creciente demanda de empoderamiento de la ciudadanía sobre su propia salud y promueve la visión de la vida saludable como un derecho y una responsabilidad colectiva».