Diez no cree que haya una inseguridad creciente en el Húmedo de León y achaca el apuñalamiento a "un hecho puntual"

Frente a las reclamaciones de los vecinos e incluso los hosteleros, que alertan desde hace meses de la creciente inseguridad en el Húmedo, el alcalde de León, José Antonio Diez, justificó este lunes que "cuando una ciudad está viva, cuando hay mucho dinamismo, cuando hay 350.000 personas disfrutando, es normal que pueda surgir algún incidente".

Diez argumentó en que "el lamentable suceso", en el que un joven fue apuñalado por tres individuos para robarle en la plaza de San Martín, en la madrugada del sábado al domingo, "no deja de ser un hecho puntual, además fuera de los actos específicos de la Semana Santa". "Es un incidente aislado, muy similar que hubo en otro punto de la provincia (en referencia a Pola de Gordón), y eso no quita para que León siga siendo, como refrendan las estadísticas, una de las ciudades más seguras de este país", defendió el alcalde.

El regidor del PSOE insistió en que "por los datos" que ha podido "cotejar del primer trimestre del año, en cuanto a sucesos se mantienen muy equilibrados, muy similar". Centrado en que "se han concentrado más de 350.000 personas en estos 10 días", pese a que los habitantes del Húmedo y el Romántico insisten en que los problemas "con todos los fines de semana", Diez quitó importancia porque "el ocio nocturno en el casco histórico lleva siendo así desde hace décadas".

Sin salirse de este guion, el alcalde de León repitió que "las quejas de los vecinos siempre han estado ahí" y apuntó que a él "personalmente" no le han trasladado ninguna queja "los hosteleros", pese a que en verano se reunieron con la Policía Local y la Nacional para alertar de que había diversos grupos de jóvenes que creaban problemas de orden por las noches.

Al margen de estas críticas, Diez apuntó que "desde el Ayuntamiento estos años se ha trabajado en garantizar la seguridad en el casco histórico y en cualquier otro punto de la ciudad". En este análisis quiso incidir en que "en estos tres últimos años, por primera vez, ha estado presente en la noche de Jueves Santo una unidad de la UIP (de la Policía Nacional) venida desde fuera" y las medidas de seguridad se han "implementado de una manera muy importante gracias a la Subdelegación".

No quiso Diez entrar a hablar de la campaña de recogida de firmas abierta en change.org y dirigida al Ayuntamiento de León que no se pide que "se elimine la fiesta" de Genarín, pero sí que "se pare el macrobotellón" alrededor de la misma. "Cuando la reciba, ya valoraré", se zafó.

El regidor socialista subrayó que el Ayuntamiento "no puede evitar la libertad para transitar libremente por la calle", después de que se le preguntara por los problemas de la procesión de María del Dulce Nombre, cuya escolta tuvo que actuar frente a un grupo que les increpó al entrar en el Húmedo. "El problema no es de ahora, viene desde el año 1992, y es la dificultad de una procesión que se adentra en la zona de mayor índice de persona que están disfrutando. Es difícil evitar que cualquiera pueda insultar", concedió Diez, quien de todos modos señaló que seguirán "trabajando con ellas" pero remarcó que "el operativo no lo ha habido nunca como en los últimos tres años".