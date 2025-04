La contrafiesta de Villalar: los leonesistas llaman a inundar de banderas de León el concierto de Juan Magán organizado por la Junta

La fiesta del Día de la comunidad organizada por la Junta la prologaron este lunes los colectivos leonesistas con el llamamiento a acudir a la manifestación por la autonomía, el día 23 a las 12.00 horas desde la plaza de Guzmán, y a inundar de banderas de León el concierto de Juan Magán organizado por la Junta para la noche anterior.

El programa lo presentaron en el Ayuntamiento de León los portavoces de Conceyu, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el líder municipal de UPL, Eduardo López Sendino, quienes animaron a aprovechar la fecha para hacer visible el grito de reivindicación por la autonomía leonesa. "Esta es una xuntanza de fuerzas transversal porque no sobra nadie y faltan los que durante mucho tiempo se han puesto de perfil. Es hora de dar un golpe en la mesa para revertir el daño y la ruina que nos ha hecho la Junta durante 42 años", arengó el representante del colectivo social, quien cargó también contra "el segundo centralismo del Gobierno de Madrid".

El discurso lo amplió López Sendino, quien recalcó que "esta no es nuestra fiesta, es San Ikea para ir a Asturias". El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de la capital leonesa criticó que "la Junta hace una serie de gastos innecesarios para celebrar una supuesta comunidad, impuesta, en la que no estamos por voluntad propia, con la que nos quieren adoctrinar con el dinero de todos, de los leoneses y los castellanos".

López Sendino avisó de que solicitarán "los contratos de los conciertos" por su elevado coste, en referencia a los 146.479 euros de Juan Magán, y "si es preciso" acudirán "a la Fiscalía para reclamar las responsabilidades oportunas". El portavoz de UPL arengó para que la actuación, que se celebrará el día 22 a las 22.00 horas, en el aparcamiento del Palacio de Exposiciones, "sea de reivindicación leonesa en contra de que todos seamos castellanos", para lo que anunció que "Juventudes Leonesistas repartirán banderas de León y pañuelos para reivindicarlo". "No estamos dispuestos a continuar en esta comunidad autónoma. Reclamamos nuestro derecho porque somos profundamente constitucionalistas en contra de los malvados que nos llaman independentistas", incidió.

El alcalde de León, José Antonio Diez, coincidió en que "la celebración del 23 no es nuestra fiesta" y refrendó su testimonio como "el sentir de la mayoría de los leoneses". "Es muy importante trabajar en esta línea. Somos conscientes de estos 40 años de comunidad fracasada. Necesitamos una respuesta más contundente y clarificadora. El pueblo de León habla pero no se nos escucha", relató el socialista, que aseguró no saber nada de la iniciativa de su partido en las Cortes, donde pidió que hubiera una fiesta separada de Castilla y otra de León. "No tengo conocimiento pero es bastante superfluo que haya dos fiestas", reseñó.

Diez sí dio novedades sobre los contactos que anunció que tendría con los representantes bercianos para que se sumen a la reivindicación de la Autonomía Leonesa. El alcalde de León expuso que ha "hablado con el portavoz de Coalición por el Bierzo" para reunirse, pero que un problema de agendas ha hecho que lo pospongan", además de que abundó en que pretende citarse también "con el Consejo Comarcal y grupos políticos del Ayuntamiento de Ponferrada".