De la «mano tendida» del PSOE a un presupuesto al apoyo a los felinos

San Andrés

Una de cal y otra de arena. El Pleno de San Andrés aprobó por unanimidad la mocion del PP sobre el protocolo Cern de captura, esterilización y retorno de las colonias felinas, incluyendo una mejora aportada por Vox. La idea es acceder a las nuevas ayudas que pueden pedirse hasta final de mayo y reconocer la labor de los voluntarios que ahora recogen y cuidan a los gatos callejeros. Sin embargo, UPL no apoyó la moción popular para tomar medidas en la calle Camino de la Cruz, derivada de la alta incidencia de tráfico que soporta desde hace dos años al servir de alternativa a la N-120 para entrar a Trobajo y a León. La alcaldesa no vio la urgencia de reparar los hundimientos del vial, «porque son muchas las calleso en mal estado y pocos los recursos». En ese sentido, el PSOE reprochó a UPL que contesten alos vecinos qeu piden asfaltados que no se pueden hacer «porque la oposición votó en contra de la tasa de Gersul, lo que nos detrae 1M€ de las arcas». Los socialistas tendieron, no obstante, la mano a los leonesistas para sacar adelante «un presupuesto para 2025, aunque no nos fiemos de ellos, pero por el bien de los vecinos».