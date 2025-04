Puente liga la defensa de la UE al Corredor Atlántico y rechaza empezar las obras del tramo leonés de la A-60

Publicado por Redacción / ICAL León Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, indicó ayer que el plan de seguridad y defensa de la UE es «una oportunidad» para captar fondos para corredores ferroviarios transfronterizos, como el Atlántico y el Mediterráneo, que pueden tener un doble uso militar y civil.

En un foro sobre infraestructuras en Valladolid, organizado por el Norte de Castilla, Puente sostuvo que en estos momento no está garantizada la movilidad militar de la UE, ya que todos los países no están conectados por ferrocarril, que es el «mecanismo más eficaz» para mover las tropas. El ministro de Transportes, que no quiso hacer referencia a los contratos de armamento de España con Israel, ya que «no es su tema», si que abordó la oportunidad que se plantea con el nuevo plan de seguridad y defensa europeo para mejorar las conexiones por ferrocarril, ya que no puede ser que haya un cambio de vía en cada frontera, afirmó.

«La movilidad militar es muy complicada», dijo Puente, quien apuntó a los 10.400 millones que destinará España a gasto en defensa, sin que «rearme» sea la palabra «más adecuada», sino que se busca «ser más eficientes en seguridad», De esa cuantía, la partida que se dedica a armamento es la más pequeña, ya que la gran parte va a sueldos y salarios del ejército, a reposición de material como helicópteros y a ciberseguridad, a sistemas de detección y control y defensa. «Si en cada frontera hay cambios en el ancho de vía, la movilidad militar es muy complicada, con lo que esto nos sirve para que parte de esos fondos pueda ir a estos corredores», aseguró. Puente reclamó a la Junta incentivos de promoción de destino para fomentar los aeropuertos autonómicos. «La pelota está en su tejado». Cree que el «problema» de la Comunidad es que cuenta con cuatro aeropuertos y no existe «una apuesta clara por ninguno». Ve que la Junta debe impulsar políticas de promoción de destino con la vista puesta en uno de ellos, una opción que «no quiere tomar», o con una planificación de vuelos internacionales entre los cuatro. Insistió en que ni el Ministerio ni Aena tienen herramientas para impulsar la promoción discriminatoria de un aeropuerto concreto.

Rechazo a la construcción de la A-60

Por otro lado, el ministro de Transportes aseguró que se abordará la construcción de carriles de adelantamiento, bajo un modelo 2+1, en la N-601, porque ahora no cuentan con ninguna herramienta administrativa que les sirva para afrontar la construcción de la Autovía Valladolid-León (A-60) entre Santas Martas (León) y Medina de Rioseco (Valladolid). No obstante, no descartó esta posibilidad, como lo había hecho en el pasado, y señaló que el objetivo final es que la capital leonesa y la vallisoletana estén comunicadas por autovía.

Actualmente, argumentó Puente, la intensidad media diaria de la N-601 entre Santas Martas y Medina de Rioseco es baja, con unos 2.500 vehículos diarios, si bien reconoció que la cifra aumentará a medida que se abran más tramos de la A-60, que ahora sólo llega a Villanubla.

Además, avanzó que este verano saldrán a información pública los proyectos de dos nuevos tramos, que comprenden Villanubla-La Mudarra (once kilómetros) y La Mudarra-Medina de Rioseco (16 kilómetros), con una inversión de 123,5 millones que permitirán la continuidad con el tramo de 13,7 kilómetros entre Valladolid y Villanubla, que está en servicio desde 2013. El objetivo, dijo, es tenerlos aprobados este año para licitar las obras en 2026.

También, el Ministerio ha licitado la redacción del proyecto de trazado y de construcción para mejorar la seguridad vial, la movilidad y las condiciones de circulación del tramo Olmedo-Boecillo de la carretera N-601. Está previsto invertir unos 101,7 millones de euros (IVA incluido) en adecuar la vía como una carretera 2+1 entre Mojados y Olmedo y duplicar la carretera entre Boecillo y Mojados y en construir dos variantes entre Olmedo y Mojados para sacar el tráfico de largo recorrido de los municipios.

Además, apuntó que la próxima semana presentarán al Ayuntamiento el convenio para solucionar el paso de la rotonda de San Agustín, en la N-601 hacia Laguna de Duero. “No creo que vaya a ver problemas”, dijo el ministro.

Autovía del Duero

La Autovía del Duero (A-11) estrenará antes de que acabe el año el tramo de 20,2 kilómetros y 105 millones de euros de inversión entre Tudela de Duero y Olivares de Duero (Valladolid), mientras el siguiente, entre esta última población y Quintanilla de Arriba, con una longitud de 14,5 kilómetros y un presupuesto de 127,9 millones, se abrirá en el primer semestre de 2026.

Así lo anunció hoy el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un foro sobre infraestructuras organizado por El Norte de Castilla en un hotel de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). En su intervención, detalló los principales proyectos de su departamento que suman 2.477 millones, de los que 2.195 son para la provincia de Valladolid. De esta cantidad, según destacó, 978,4 millones están reservados para el impulso de la A-11 hasta Soria.

Al respecto, Puente indicó que es un “objetivo posible” y “realizable” abrir al tráfico antes de que acabe el año el tramo Tudela-Olivares porque se está ya extendiendo el aglomerado. En el siguiente, Olivares-Quintanilla Arriba, se estrenará en el primer semestre de 2026, de forma que la A-11 ganará más tráfico, que ahora se desvía, al no estar construida. También están en obras el enlace de la N-122 en Castrillo de la Vega y los 22,3 kilómetros entre Langa de Duero (Soria) y Aranda de Duero (Burgos), que tiene un presupuesto de 180,6 millones, siendo la obra más destacada por importe del país.

De la misma, aludió al desbloqueo de los proyectos entre Castrillo de la Vega y Valladolid y entre el límite de Burgos y Quintanilla, además del de Los Rábanos-La Mallona. El tramo “más complicado”, según Puente, es la circunvalación de Peñafiel que no tenía estudio, pero que se ha licitado, por lo que todo el trazado está “completamente desbloqueado”, así que garantizó que las obras se licitarán “cuanto antes”.

Igualmente, el ministro aludió al nuevo enlace de La Cistérniga, en la entrada a Valladolid desde Tudela de Duero, porque ahora es un “cuello de botella” que dificulta la movilidad en una zona industrial. En este momento está en fase de proyecto y confió en que pronto esté concluido para ponerse “en marcha”.

Anillo VA-30

De la misma forma, el Ministerio está trabajando en dos proyectos para ampliar la capacidad de la A-62 (Autovía de Castilla) entre Tordesillas, Simancas y Arroyo de la Encomienda, con la construcción de un tercer carril en cada calzada que permita reforzar las condiciones de circulación y de seguridad vial.

En concreto, el proyecto contempla cubrir parte de la A-62 a su paso por Simancas con un falso túnel de 243 metros porque ahora el monumento del Archivo General está “constreñido”, según Óscar Puente, y además se complica el tránsito en el municipio. De esta forma, el tercer carril, que partiría desde Tordesillas, llegaría hasta Arroyo, desde donde se ejecutaría un nuevo vial por el oeste.

De hecho, Óscar Puente explicó que Transportes apuesta por completar el “anillo” de la Ronda Exterior Sur de Valladolid (VA-30) entre Arroyo y Cigales, debido a la complejidad de ejecutar un tercer carril con numerosos accesos en un espacio limitado. De esta forma forma el actual trazado de la A-62 se convertiría en una vía más integrada y urbana y los tráficos transversales se desplazarían hacia el nuevo vial.

Finalmente, el ministro también abordó las obras de humanización de la VA-20 para adecuarla al paso de peatones y bicis. Una actuación en la que se están invirtiendo 12,8 millones de euros del Plan del Recuperación, Transformación y Resiliencia, para dotar un tramo de diez kilómetros de un carril bici, zonas verdes, itinerarios peatonales y calmar el tráfico.