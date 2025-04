Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El apagón generalizado que ayer paralizó España, conocido como “cero nacional”, dejó a decenas de pasajeros varados en la estación de trenes de León, sumándose a los miles de afectados en todo el país por la interrupción del servicio ferroviario. También afectó al Bierzo. Un nuevo corte de suministro eléctrico volvió a dejar incomunicada a la comarca a partir de las 19.30 horas de ayer, tras el apagón general que paralizó España, zonas de Portugal y parte de Francia. A oscuras, sin wifi ni cobertura de red móvil, prolongando el aislamiento en numerosos puntos.

Aunque algunas áreas de Ponferrada comenzaron a recuperar el suministro eléctrico alrededor de las 22.30, en muchas zonas el servicio no se restableció hasta las 04.00 de la madrugada o incluso las 07.30 de hoy, como en Santo Tomás de las Ollas y Campo, según han informado vecinos. En Astorga el Ejército ha prestado generadores al centro de salud para poder atender a las consultas y seguir con la atención sanitaria mientras se recuperaba el suministro. El alcalde confirma que ha sido a las 5.45 horas cuando ha llegado la electricidad. "Pasar una noche entera sin luz hacía mucho que no lo vivíamos", ha asegurado José Luis Nieto.

En La Bañeza el suministro ha vuelto a las seis de la mañana en las viviendas particulares, según ha señalado el alcalde, Javier Carrera. Sin embargo aún falta que llegue el suministro a alguna de las grandes empresas de la ciudad, aunque les han asegurado que todo volverá a la normalidad a lo largo de la mañana.

Los problemas comenzaron a las 12.30 horas y el apagón afectó también a zonas de Portugal y Francia, inhabilitó la red de trenes, obligando a muchos viajeros a pasar la noche en las instalaciones ferroviarias, algunos al raso, mientras que otros buscaron alojamiento en hoteles de la ciudad para pernoctar hasta que se restablezca el servicio.

La estación de León ha permanecido abierta esta noche para atender a los afectados, al igual que otras estaciones clave como Atocha, Chamartín y Sants. El Ministerio de Transportes estima que entre 30.000 y 35.000 pasajeros se vieron impactados por la paralización de 116 trenes en toda España, con varios convoyes aún después de la medianoche de evacuación.

Desde el momento en el que se ha producido el apagón eléctrico masivo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de León se han puesto al servicio de la ciudadanía durante estas horas críticas para garantizar la seguridad y la atención de las necesidades básicas de la población.

La provincia va recuperando la normalidad. Durante la madrugada ha vuelto la luz en Astorga, La Bañeza, Páramo, La Magdalena. Sigue habiendo problemas en zonas de El Bierzo y Villablino. Se están restableciendo las comunicaciones en Ponferrada. No ha habido incidencias destacables, tanto Policía Nacional como Guardia Civil han redoblado sus esfuerzos. Bembibre y zonas de Torre del Bierzo han recuperado la luz y la cobertura de telefonía e Internet a las siete y media de la mañana, confirman vecinos y el alcalde de Torre. Noche oscura en el Bierzo Alto. El cielo cubierto de estrellas y velas en las casas para la cena.

Lo más destacable ha sido la llegada de los trenes a León en torno a la 1. En la estación quedaron 15 viajeros que fueron atendidos por Cruz Roja que repartió camas, mantas y avituallamiento. Desde las 07.30 horas de hoy el subdelegado de Gobierno en León se encuentra reunido en el Cecopi convocado por la delegación territorial de la Junta

La Guardia Civil ha movilizado a 115 patrullas, incluido un helicóptero, y 272 efectivos que han estado trabajando en todas las zonas afectadas vigilando infraestructuras críticas, estaciones de servicio, de tren y de autobús, así como farmacias, centros de salud, hospitales y residencias de mayores para atender las posibles necesidades de alimentos, luz, agua, medicación o asistencia sanitaria. Además, se ha establecido una vigilancia sobre mujeres con protección Viogen.

Agentes de la Guardia Civil también han intervenido en la evacuación de varios trenes que se han quedado bloqueados, uno de ellos a tres kilómetros de Bembibre con 280 pasajeros. También han trasladado a ocho pasajeros retenidos en San Feliz de Torio y al maquinista de un tren de mercancías bloqueado en los túneles de la Pola de Gordón.

Otro con 350 pasajeros parado en Pajares ha sido remolcado por una locomotora esta noche hasta León. Cruz Roja en León ha colaborado en dar avituallamiento a los pasajeros.

Policía Nacional también ha redoblado sus efectivos durante esta crisis energética. Durante el día de ayer los agentes realizaron varios rescates de personas atrapadas en ascensores y han auxiliado a personas con movilidad reducida que no podían acceder a sus viviendas o han sufrido caídas en su domicilio.

Desde las dos de la tarde la subdelegación del Gobierno en León ha establecido un gabinete de crisis tras el apagón masivo de energía eléctrica sufrido en la Península Ibérica para mantener una coordinación permanente entre todas las administraciones en la provincia y facilitarles sus canales de comunicación.

En la reunión presidida por el subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, han participado el alcalde de León, José Antonio Díez, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, así como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de León, Protección Civil, y las áreas de Sanidad y de Educación de la Junta de Castilla y León.

El 99,16 % de la demanda energética peninsular (21.265 megavatios) se había recuperado ya a las 06.00 horas de la mañana en el territorio peninsular, afectado por el apagón que se inició pasado el lunes hacia las 12.30 horas.

Los vecinos del Valle de Fornela han vivido el apagón de casi 20 horas "sin miedo pero con preocupación", asegura la alcaldesa, Henar García. Aquí, como en la mayoría del medio rural berciano, el suministro no se ha restablecido hasta las 7.30 de la mañana, pero la telefonía móvil todavía no funciona, salvo para quienes tienen wifi. Asegura la alcaldesa que esta jornada insólita ha transcurrido sin incidencias pese al desconcierto y la incertidumbre.

Según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica, el 100 % de las subestaciones de la red de transporte de electricidad están ya en servicio.

En cualquier caso, continúan las labores de reposición para tratar de recuperar cuanto antes la plena normalidad tras el apagón eléctrico masivo que afectó a toda la Península Ibérica, tras la pérdida súbita de 15 gigavatios de generación eléctrica en tan solo cinco segundos por razones que aún se investigan.

España se ha quedado sin luz. Y algunas zonas de Portugal y Francia. Un apagón general conocido como 'cero nacional', según fuentes consultadas por este periódico ha causado gran preocupación dado que el apagón está afectando a los hospitales, los semáforos y al resto de infraestructuras críticas, si bien a primer ahora de la tarde se había recuperado el servicio en algunos puntos como en Ponferrada. Según han informado a este periódico fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) con sede en León se investiga si se trata de un ciberataque, dada la magnitud del apagón y sus consecuencias. Pasadas las 15.00 horas de este lunes, algunas ciudades como Salamanca, Orense o Bilbao habían recuperado ya el suministro eléctrico.

Por su parte, el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detectó este lunes que el apagón eléctrico producido en España podría ser consecuencia de un ciberataque. Así lo confirman a Servimedia fuentes del CNI, quienes se encuentran en estos momentos investigando el apagón sufrido que todavía afecta a la mayoría de provincias españolas y también a otros países.

Mientras, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha negado que haya indicios de boicot en las causas del apagón que afecta a España, Portugal y también a parte de Francia, y que ha descrito como "una de las caídas del sistema eléctrico más importantes de los últimos años".

Red Eléctrica de España anunció a las 13.40 horas que comenzaba a trabajar en la recuperación del suministro en las zonas norte y sur del país. La energización ha sido paulatina a medida que los grupos de generación se acoplen. A las 20:00 de la tarde áreas de todas las comunidades autónomas afectadas por el apagón han comenzado ya a recuperar este lunes el suministro eléctrico, según datos de Red Eléctrica y de usuarios

Los Bomberos de León han tenido que intervenir en el Hospital de León para sofocar el humo que se produjo en uno de los generadores, si bien no se llegaron a producir llamas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido desde las tres de la tarde de este lunes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, para analizar la situación provocada por el apagón que ha afectado al país. Sánchez ha hablado este lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por el apagón eléctrico que ha sufrido la Península Ibérica, dijo a EFE un funcionario de la organización. La fuente no dio detalles sobre la conversación mantenida. Además de con el secretario general de la OTAN, Sánchez ha hablado del apagón con los máximos responsables de las instituciones europeas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado este lunes que está en contacto con los jefes de los Gobiernos de España y Portugal, Pedro Sánchez y Luis Montenegro, respectivamente, por el apagón del que no hay indicios por el momento de que se deba a un ciberataque, ha señalado.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que está en contacto con Sánchez, a quien le trasladó el apoyo del Ejecutivo comunitario tras el apagón eléctrico.

Vuelta a la normalidad en León

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha agradecido el comportamiento “ejemplar” en la ciudad en esta jornada de “incertidumbre”, así como la colaboración demostrada por “todos” durante la ausencia de suministro eléctrico.

Asimismo, ha agradecido la labor de los servicios municipales que, en coordinación, han llevado a cabo una “gran labor” para hacer a todos el día “más llevadero”, ya que ha sido una jornada “muy complicada”.

Por otra parte, ha explicado que, según informan las empresas suministradoras, prácticamente toda la ciudad ha recuperado la electricidad, aunque todavía puede haber oscilaciones en algunas áreas.

Además, ha destacado la “coordinación absoluta y excelente” entre los servicios municipales y el resto de las administraciones y la ausencia de incidencias graves durante el apagón.

La Policía Local, los Bomberos y Protección Civil de León mantendrán un servicio especial esta noche por si hubiera nuevos cortes en el suministro eléctrico, tal y como informaron a última hora de la tarde fuentes del Ayuntamiento de la capital leonesa.

Emergencia en algunas Comunidades

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja y Madrid como consecuencia del apagón eléctrico que se ha producido este lunes en la Península Ibérica.

Restablecimiento del servicio

Todas las zonas de la red de alta tensión en la España peninsular afectadas por el apagón ya están interconectadas y 421 subestaciones (el 62 % del total) están restablecidas, de forma que hacia las 22.00 horas está atendido el 43,28 % de la demanda energética (11.900 megavatios), según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica.

"En estos momentos, toda la red que está energizada forma parte ya de un único sistema eléctrico interconectado con el resto del sistema eléctrico europeo y se ha ido procediendo con la reposición del suministro en la medida en la que los medios de generación y el apoyo desde los sistemas externos está posibilitando", ha explicado el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto.

En declaraciones a la prensa, ha explicado que la "principal prioridad" es "reponer el suministro a todos los consumidores lo antes posible" y ha defendido que ya "habrá tiempo para analizar con mucho detalle las circunstancias, elementos y causas" del apagón eléctrico que a las 12.32 horas de este lunes ha afectado a toda la península Ibérica.

"Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente. Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión, y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el origen de la crisis", ha defendido.

A las 20.35 horas estaban restablecidas 350 subestaciones (el 51 %, por el 62 % actual, de forma que estaba atendido el 35,1 % de la demanda energética (ocho puntos menos que a las 22.00 horas), según datos de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica.

El transporte colapsado

El Ministerio de Transportes asegura que quedan por evacuar 26 trenes que estaban en servicio en el momento del apagón, de los que 14 corresponden a la línea Madrid-Sevilla y ocho más a la que enlaza Madrid con Barcelona.

Otros dos trenes son de la línea Antequera-Granada, uno más está parado en Venta de Baños (Palencia) y otro en Pajares (Asturias), según ha recapitulado en su cuenta en X el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministerio señala que la prioridad era el rescate de pasajeros de los 116 trenes que quedaron parados a raíz del apagón, que, a una media de 300 pasajeros por tren, arrojan un volumen total de pasajeros afectados de entre 30.000 y 35.000 personas, según fuentes de Transportes.

El gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, mantendrá esta noche abiertas las estaciones de Atocha y Chamartín, ambas en Madrid, Sants (Barcelona), Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León.

El ministro señala que están pendientes de confirmar la apertura durante toda la noche de Orense y Salamanca.

La situación en el sistema sanitario

El Ministerio de Sanidad ha informado de que hasta ahora ningún hospital ha reportado incidencias como consecuencia del apagón eléctrico producido este martes y ha garantizado que la red de centros cuenta con reservas de combustible suficientes para mantener la atención sanitaria "sin inconvenientes".

Desde que se produjera el corte del suministro eléctrico, Sanidad mantiene contacto y coordinación permanente con las comunidades y el resto de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud monitorizando el impacto del apagón que, cuatro horas después de declararse, no ha dejado constancia de ninguna incidencia grave.

Los centros que conforman la red hospitalaria mantienen el suministro energético mediante grupos electrógenos, que además cuentan con suficiente reserva de combustible para mantener la atención sanitaria sin ningún inconveniente, asegura el departamento que dirige Mónica García.

Sanidad apela a la necesidad de seguir las recomendaciones de los diferentes servicios de salud, que de manera prudente están reorganizando la actividad asistencial para priorizar a los pacientes.

También es imprescindible seguir las fuentes de información oficial, "rigurosa y veraz", así como evitar replicar información no contrastada en un contexto de proliferación de rumores y noticias falsas.

Situación en la provincia

La capital maragata también ha sido presa del apagón eléctrico que todo el país ha sufrido este lunes al mediodía, con la mala fortuna que cuando a mitad de la tarde los servicios se han vuelto a restablecer, Astorga continua sin electricidad en su municipio.

El alcalde, José Luis Nieto, ha confirmado que la policía nacional y la policía local del municipio, han ayudado a los trabajadores de las residencias de ancianos con las tareas y con los residentes, “gracias a ellos, los trabajadores han podido acostar a los ancianos”, indica Nieto.

Por otro lado, los vecinos de la localidad se han echado a las plazas y a los parques, ante la imposibilidad de hacer nada en sus hogares a la espera de Astorga y el resto de municipios del sur de León vayan recobrando la normalidad.

Posibles causas

A esta hora se desconocen las causas y la magnitud del suceso. El origen del apagón se ha producido a las 12.30 horas.

El director de Servicios a la operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha asegurado esta tarde que aún quedan “horas” para poder hablar de una recuperación total y sigue sin querer hablar de causas del apagón hasta analizar los “centenares de miles” de datos que contiene la caja negra del sistema eléctrico español.

“El proceso de reposición, hasta su completa culminación, todavía es esperable que tarde horas. No es fácil, no es posible cuantificarlo, dado que esto es un proceso dinámico, muy complejo, no exento de dificultades en su desarrollo”, aseveró Prieto en su segunda comparecencia ante los medios de comunicación.

El portavoz del operador del sistema eléctrico español aseguró que aún, pasadas las 21.30 horas (hora peninsular), es “aventurado cuantificar un número exacto de horas en la que el proceso se recupere”.

Red Eléctrica ha indicado que el “colapso total del sistema eléctrico” español ha sigo generado por “una fuerte oscilación de los flujos de potencia en el mismo”, “acompañado de una pérdida de generación muy importante”, hasta acabar por ser total.

“Esta pérdida de generación ha ido más allá de la perturbación de referencia con la que se diseñan y operan los sistemas eléctricos en el conjunto de la Unión Europea y como consecuencia de la misma se ha producido la desconexión del sistema eléctrico peninsular español del resto del sistema europeo. Es decir, se han desconectado la interconexión con Francia”, ha explicado Prieto.

“Como resultado de esta desconexión y el grave desequilibrio de generación de banda que había en nuestro sistema eléctrico finalmente el sistema eléctrico ha colapsado llevando a una situación de ausencia de tensión en los puntos de suministro tanto del sistema eléctrico peninsular español como el portugués”, continuó.

Para solventar la falta total de tensión del sistema, España ha activado el protocolo correspondiente y ha empezado a recuperar tensión desde sistemas autónomos -un grupo de centrales hidroeléctricas con capacidad para arrancar por sí solas- y gracias, también, a potencia que llegaba desde Francia y Marruecos.

El proceso conlleva la propagación progresiva de tensión a los sistemas vecinos hasta volver a interconectar el sistema por completo, aunque aún “en las próximas horas está previsto que este proceso pueda continuar”.

REE explicó que en el momento de la comparecencia “el 50% de los parques de su estación de la red de transporte se encuentran energizados y, por tanto, en disposición de seguir con ese proceso y de suministrar tensión a las redes inferiores de distribución”.

Vuelto a preguntar por las causas, Prieto dijo que Red Eléctrica no va “de ninguna manera a participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente”. “Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión. Y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el incidente, el origen de la crisis”, concluyó.

Sin incidentes en León

A primera hora de la tarde no se había registrado ningún tipo de incidente de orden público en León, según la Subdelegación del Gobierno, que ha señalado que "tanto Guardia Civil como Policía Nacional garantizan el servicio y la atención a la ciudadanía" y que "los servicios realizados han sido de carácter humanitario, como el rescate de usuarios atrapados en ascensores".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los ciudadanos que debido al apagón que afecta a toda España eviten circular en la medida de lo posible, ya que la falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. "Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera", recomienda la DGT en su cuenta de X.

También han saltado los plomos en el Albéitar durante la celebración del acto de San Isidoro. Algo que ha sorprendido a los asistentes en un Aula Magna a rebosar y con más doctores que nunca vestidos con los coloridos trajes académicos.

La Policía Local de León ha estado controlando algunos de los puntos estratégicos de la ciudad como la glorieta de Guzmán, y, de esta forma, ha habido agentes desplegados para controlar el tráfico.

En las dos bases militares de León tienen generadores que funcionan con gasóleo, con lo cual no han registrado incidencias.

El apagón se ha notado también en la circulación de vehículos, debido a que los semáforos no funcionaban. El desconcierto se ha apoderado de las calles, pero sin registrar incidentes.

Desde la Comisión Europea

La Comisión Europea se encuentra en contacto con España y Portugal para vigilar el corte generalizado del servicio eléctrico y conocer las causas del incidente que afecta actualmente a la red ibérica.

"La Comisión está en contacto con las autoridades nacionales de España y Portugal, así como con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, para comprender la causa subyacente y el impacto de la situación", ha indicado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, ante el incidente que deja sin luz desde hace más de dos horas a España y Portugal.

Sistema aéreo

Las nuevas caídas registradas en nodos de comunicaciones y radar han obligado a restringir un 20 % la capacidad en el tráfico aéreo, aunque "en algunos sectores" esa reducción llega al 50 %, ha anunciado este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), Puente asegura que los aeropuertos peninsulares están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia, mientras que las torres de control aéreo funcionan con grupos de electrógenos que pueden durar hasta cuatro días.

Por su parte, los aeropuertos de Baleares y Canarias no se han visto afectados por los cortes de suministro.