Catorce alumnos, sin plaza en el Sagrado Corazón

Desbordado. Así está el centro de Educación Especial Sagrado Corazón de León, que actualmente acoge a 103 alumnos. La demanda ha aumentado un 40% y las instalaciones no cuentan con espacios para atender las necesidades concretas de este estudiantado con almacenes, vestuarios o biblioteca convertidos en aulas para poder dar respuesta al aumento de escolares.

La comunidad educativa se concentró ayer a las puertas del centro para exigir a la Consejería de Educación un nuevo edificio que sea capaz de acoger en unas mejores condiciones al alumnado, con unas características educativas muy concretas, y también un aumento de la plantilla que permita atender sus necesidades, ya que aunque se cumple con la ratio que marca la ley, se hace siempre con el mínimo de personal necesario, con 35 docentes, una enfermera, dos fisioterapeutas, 13 ATS y un conserje.

Los presidentes de la Junta de Personal Docente y del Comité de Empresa de Educación en León, Javier Ampudia y Ruth Sanz, indicaron que para el próximo curso han solicitado plaza en el Sagrado Corazón 17 estudiantes, pero que sólo quedarán tres vacantes libres. «Catorce alumnos no tendrán cabida y esto no es como en los colegios ordinarios, que si no tienes matrícula en uno te puedes matricular en otro. No hay más centros. ¿Qué pasará con ellos?», cuestionaron los dos portavoces, para añadir que el comedor se ha quedado pequeño y que se han tenido que colocar mesas en otros espacios como el vestíbulo, que no hay espacios para guardar las sillas de ruedas o que no hay un patio habilitado para los días de mal tiempo.

De igual forma que pasa con el Conservatorio de Música, el edificio que acoge ahora el Sagrado Corazón es propiedad de la Diputación, pero las competencias educativas son de la Consejería de Educación. «La Diputación no quiere asumir las obras porque no da uso al edificio y Educación dice que no puede construir, porque es un bien demanial», incidieron Ruth Sanz y Javier Ampudia, para remarcar que en el entorno «hay espacio suficiente para la construcción de un nuevo edificio», rodeado de parcelas municipales, y exigen el mismo trato que en Valladolid»donde ya se construyó un nuevo centro con el repunte de la matrícula y se amplió el personal, pero aquí no», lamentan los dos portavoces.